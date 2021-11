"No me metas en tus barros": Bordaberry le respondió a Kechichian por una de las compras cuestionadas en Turismo

La senadora aseguró que el exlegislador la felicitó cuando la cartera adquirió, a partir de una compra directa, un edificio en Ciudad Vieja por US$ 1,5 millones, que sería usado como sede del ministerio.

Pedro Bordaberry, exministro de Turismo y exsenador del Partido Colorado, salió al cruce de la senador frenteamplista Liliam Kechichian por sus declaraciones en conferencia de prensa tras comparecer ante la comisión investigadora que estudia las compras de publicidad desde 2010 hasta julio de 2021 en el Ministerio de Turismo. "No me metas en tus barros", escribió en Twitter el ahora asesor de Montevideo City Torque, e hizo sus descargos en una serie de tuits.

Kechichian aseguró que Bordaberry la felicitó cuando la cartera adquirió, a partir de una compra directa, un edificio en Ciudad Vieja por US$ 1,5 millones, que sería usado como sede del ministerio. La transacción ahora es cuestionada por el exministro y diputado colorado Germán Cardoso, impulsor de la comisión investigadora.

“No era por licitación, tenía que tener determinadas características. Más de 3.000 metros cuadrados o 4.000; tenía que estar en la Ciudad Vieja. Después de una enorme recorrida por ese barrio encontramos uno, el único", afirmó la senadora frenteamplista en la conferencia.

"Nadie nos trajo ningún negocio, vimos un cartel de una inmobiliaria muy prestigiosa y trabajamos con esa inmobiliaria y con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es más, cuando informamos al Parlamento de esa compra el exsenador Bordaberry nos felicitó porque la tasación de catastro de ese inmueble era de US$ 2,5 millones y nosotros lo compramos por US$ 1,5 millones”, agregó.

Este martes, Bordaberry retrucó en Twitter. "Las peores mentiras son las medias verdades; en esa sesión informaste que pagaban por ese edificio menos de la tasación de catastro; fue por eso que felicité; no por la compra de un edificio en US$ 1,5 millones innecesaria cuando tenían el edificio de la Administración Nacional de Puertos", sostuvo.

"Comprar un edificio que no se necesita en US$ 1,5 millones es utilizar la herramienta en mala forma si ya se tiene uno y no se necesita", indicó, y agregó: "Como también lo es arrendar en más de un millón instalaciones deportivas de una entidad de la comunidad que integras". La exministra es cuestionada por un convenio sin licitación suscrito con la Unión General Armenia de Beneficencia.

"Te recuerdo que, además, en esa sesión tú y tu equipo dijeron que habían levantado la observación del Tribunal de Cuentas; luego lo verifiqué; no la han levantado, por lo que nos informaron mal", agregó el asesor de Torque.

El exsenador afirmó: "Dijeron al Senado que habían levantado la observación del Tribunal de Cuentas en la compra de ese edificio; no lo habían hecho, faltaron a la verdad".

"No me metas en tus barros", sentenció.