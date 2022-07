"No puede ser que un TLC, sea con quien sea, genere nuestra ruptura con el Mercosur", dijo Manini Ríos

El senador dijo estar a favor de a apertura comercial, pero entiende prioritario que Uruguay no quede afuera del bloque.

El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos se refirió este martes al tratado de libre comercio (TLC) que el gobierno busca sellar con China. La semana pasada, el Ejecutivo anunció que el estudio de factibilidad llegó a su fin y se comenzaría la negociación formal con el gobierno del gigante asiático.

Manini Ríos fue cauto al hacer valoraciones sobre el potencial acuerdo, dado que entiende que hasta no conocerse los detalles no puede decir "si es bueno o malo". Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de que Uruguay se mantenga dentro del Mercosur y que este TLC, o cualquiera, no sea motivo de ruptura con los demás integrantes del bloque regional.

"Lo prioritario es mantener nuestra participación en el Mercosur. No puede ser que un TLC, sea con quien sea, genere nuestra ruptura con el Mercosur", sostuvo el legislador. Agregó que el gobierno buscará seguir en el bloque "y hacer acuerdos comerciales con la cantidad de países que sea posible".

Ante la pregunta de si está en contra de la apertura comercial, Manini Ríos aseguró que no, pero entiende prioritario no alejarse de la región.

El pasado miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que el estudio de factibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, empezado en setiembre de 2021, concluyó de forma “positiva” y que, por lo tanto, Uruguay iniciaba “formalmente las negociaciones para un tratado de libre comercio”.