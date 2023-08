"No puede ser 'yo quiero esto y es esto', es parte de una negociación", dijo Lacalle sobre reclamo de Manini para aumento a militares

Lacalle recordó que la coalición de gobierno es integrada por cinco partidos y "no por dos partidos".

Sin mencionarlo, el presidente Luis Lacalle Pou respondió este miércoles al líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, acerca de su reclamo para un aumento para los salarios militares más sumergidos en el marco de la Rendición de Cuentas que cuenta con media sanción de Diputados y que este martes comenzó a ser analizada en el Senado.

¿Hay margen para el incremento que reclama Cabildo Abierto? "No está originalmente en esta Rendición. Sí quiero recordar que la Rendición de Cuentas pasada tuvo un aumento para la tropa y un aumento para los policías, diferencial al resto de los demás funcionarios públicos. En la medida que se pueda, los sectores más sumergidos en la administración pública deberían ganar más", comenzó respondiendo el presidente a la consulta de la prensa este miércoles.

Sin embargo, estableció: "Es parte de una negociación. No puede ser parte de: 'bueno, yo quiero esto, y es esto'. Es parte de una negociación".

Tal como se informó semanas atrás, Manini Ríos puso como requisito indispensable que se atienda su solicitud de destinar unos $500 millones a los salarios de militares de escalafón más bajo.

"Hace tiempo planteamos la necesidad de subir los salarios militares más sumergidos. No ha habido aumento significativos. Esta es la última oportunidad. Si no se otorgan esos aumentos Cabildo no va a acompañar la votación de la rendición. Estaríamos incumpliendo algo que hablamos en campaña", dijo a comienzos de la semana pasada Manini en entrevista con Telemundo.

Lacalle recordó que la coalición de gobierno está integrada por cinco partidos y "no por dos partidos". "Y qué quiere el Partido Colorado, qué quiere el Partido Independiente, qué quiere el Partido de la Gente, qué quiere el Partido Nacional. Esto no es 'yo quiero', no. Vamos a ver entre todos en qué se puede mejorar y después el Parlamento es autónomo de hacer determinados cambios que estén en la Constitución", dijo.