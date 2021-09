"No puedo entender cómo me salvé, de milagro", dijo la mujer a la que un conductor le hizo un finito a 218 km/h

La peatona se enteró del video por sus hijos, que le decían: "Mamá, volviste a nacer".

En el departamento de Artigas se viralizó un video grabado por el conductor de un vehículo que circula a 218 km/h en el by pass de la ruta 30, una zona donde la velocidad máxima permitida son 45 km/h. En determinado momento se escucha cómo el hombre dice: "Mirá, murió", antes de hacer un "finito" a una peatona que estaba cruzando la ruta.

Se trata de Laura Pereira, vecina de Artigas que dio su testimonio a Telemundo. "Yo no puedo entender cómo me salvé, de milagro. Mis hijos no lo pueden entender", dijo.

La mujer contó que ese día había ido a buscar a su hija al liceo, como todos los días. Había dejado su moto en el taller, por lo que fue caminando. "Yo miré para los dos lados para pasar y no venía nadie", aseguró Pereira, quien dijo que hasta el día de hoy no recuerda haber visto el auto venir.

La peatona se enteró del video por sus hijos, que le decían: "Mamá, volviste a nacer". "A la velocidad que él venía no puede creer que esté acá", afirmó.

A su juicio, la peor parte es que el conductor haya dicho "murió" como un chiste. "Eso fue peor, me cayó re mal. Hoy me pasó a mí, que lo estoy contando", indicó a Telemundo.

Pereira ahora quiere que las autoridades tomen cartas en el asunto. "Que tomen medidas. A mí no me interesa la plata, acá lo que vale es la salud de las personas", sostuvo, y apuntó: "Eso no se hace, jugando con las personas. No sé cómo le dan para conducir, qué es lo que hace".

Como síntesis, dijo: "Les pido que se pongan las medidas, las pilas, que no pase más esto".