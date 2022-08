"No puedo entender que de una buena vez no renuncie": Bianchi dijo que no votará más la licencia solicitada por Astori en el Senado

"No puede terminar su carrera de esta manera. Le tengo respeto y me parece que le hace mal a sí mismo”, agregó Bianchi.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi volvió a apuntar contra el senador frenteamplista Danilo Astori. Y por el mismo tema: su inasistencia a la Cámara de Senadores del Parlamento.

“No puedo entender que de una buena vez no renuncie. Es una cosa que no puedo entender. Pide (licencia) cada tres días”, dijo Bianchi este miércoles al programa Punto de Encuentro de Radio Universal. Y agregó: “Entonces sigue cobrando el sueldo, las partidas, le pagamos al suplente. Y hoy le estamos pagando al suplente del suplente porque su suplente es José Carlos Mahía y está en Diputados”.

“No le voto más la licencia. No puede terminar su carrera de esta manera. Le tengo respeto y me parece que le hace mal a sí mismo”, agregó Bianchi.

En tanto, Bianchi también apuntó contra la diputada frenteamplista Claudia Hugo, esposa de Astori. “Vamos a decir todo: quedó en el período pasado en el lugar de una legisladora que falleció, y yo mientras fui diputada no le conocí la voz. Ahora parece que algo habla. Me consta, no voy a decir nombres, que tampoco le cayó bien a gente del Frente Amplio”.

Astori sufrió una neumonía que lo tuvo internado más de un mes entre mayo y junio de 2020. Tras eso, comenzó un largo proceso de recuperación. Según la información de la web del Parlamento, asistió en estos dos años tres veces al plenario de la Cámara Alta y una vez a la Comisión de Hacienda integrada con Asuntos Laborales y Seguridad Social.

En mayo de este año, Bianchi ya había criticado a Astori por "no reintegrarse nunca" al Senado a pesar de "estar recuperado" y pidió que "renuncie".

Y esa no era tampoco la primera vez que Bianchi apuntaba al líder de Asamblea Uruguay por su inasistencia al Palacio Legislativo. En un discurso de marzo de este año en el marco de la campaña por el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), Bianchi consideró que los legisladores del Frente Amplio eran unos "atrevidos" por plantear que esa ley no tuvo suficiente discusión parlamentaria: "El senador Astori solo fue a jurar y después le seguimos pagando el sueldo porque no termina de renunciar. Y la señora (Liliam) Kechichian, por tener más de 65 años, como yo, no fue en toda la discusión de la ley".