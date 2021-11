"No queremos que nos condicionen el presente, pero sobre todo que nos hipotequen el futuro", dijo Delgado

El secretario de la Presidencia participó de un acto de la Lista 404 donde instó a defender la Ley de Urgente Consideración con la verdad.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que algunos impulsores del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) quieren tener "una pulseada con el gobierno y empezar a condicionar el futuro".

En un acto de la Lista 404, este miércoles, llamó a los militantes a defender la norma y dijo que para el gobierno y la coalición multicolor "no hay nada más importante" que "salir a defender la voluntad popular de cambio" que triunfó en 2019. Remarcó que esa defensa la harán "con mucho orgullo, porque es una ley del gobierno, pero sobre todo con mucha responsabilidad porque fue lo que la gente decidió cuando quiso cambiar".

"No queremos que nos condicionen el presente, pero sobre todo no queremos que nos hipotequen el futuro", subrayó Delgado.

El jerarca señaló que detrás de la consulta popular "hay un tema ideológico", que es que los impulsores de ella "quieren condicionar los derechos, quieren condicionar la libertad y obviamente quieren condicionar al gobierno".

"Pero ¿saben qué? No los vamos a dejar. La gente no los va a a dejar. La gente va a preferir la estabilidad, la certeza, no quiere más incertidumbre. Bastante problemas tiene. Algunos lo que quieren es una pulseada con el gobierno y empezar a condicionar el futuro", apuntó Delgado.

El secretario de la Presidencia indicó que el pueblo le dio a Luis Lacalle Pou "el brazalete de capitán" y a los gobernante "un puesto de trabajo y de lucha para cambiar el Uruguay". Según Delgado, "la LUC es parte" de esa voluntad de cambio.

En un discurso que rondó los 25 minutos, hizo hincapié en informar a la gente sobre los beneficios de la ley y en las supuestas mentiras de quienes quieren derogar 135 artículos. "Sé que van a querer hacer un plebiscito contra el gobierno, que van a querer mentir. Esto más que una campaña contra el Frente o el Pit-Cnt es una campaña contra la mentira y la desinformación", señaló.

"No todo vale con tal de ganar un voto. Nosotros vamos a decirle a la gente la verdad, y que después la gente tome la decisión, democrática y libremente. Parece que algunos le tienen miedo a la palabra libertad y esto está en la esencia de nuestro querido Partido Nacional", agregó.

También se refirió al paro general de 24 horas convocado para este miércoles por la Federación Obrera Industria de la Carne y Afines (Foica), que usó como un ejemplo sobre cómo este gobierno defiende el derecho al trabajo.

"Obviamente mañana no se faena, todos pierden kilos, pierde el productor, hay una pérdida económica, pero sobre todo hay una condicionamiento para los que quieren trabajar. ¿La LUC qué otorga? La libertad", sostuvo.

"Estábamos acostumbrados a que las minorías porque gritaban más o se ponían en la puerta condicionaban al resto. Ahora empoderamos a la gente. El quiera hacer huelga, que la haga, es un derecho constitucional; pero el que quiera trabajar, que trabaje, que también en un derecho constitucional", señaló.

El secretario de la Presidencia, por otra parte, cuestionó el ejercicio de la oposición a esta gobierno. Señaló que cuando el Partido Nacional estuvo en ese rol, nunca tuvo "la vocación de destruir" o "la vocación de trancar", como advierte que en algunos casos ahora sucede. "Nunca vi tantas interpelaciones juntas, palos en la rueda, condicionamientos", dijo.

"Si del otro lado faltan el respeto, que se hagan cargo. Nosotros respetamos mucho más a la gente que a los dirigentes", agregó, y dijo que el Poder Ejecutivo aspira que "al terminar el período digan: se ganaron mi confianza y se la ganaron rompiéndose el lomo en la cancha".