"No recuerdo un atraso cambiario como este", cuestionó Orsi, y consideró que el gobierno no tiene "un plan" económico

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuestionó este martes el "atraso cambiario" en Uruguay y se mostró preocupado por la caída de 33% en las exportaciones de junio, en comparación con el mismo mes del año pasado.

"No solo baja la exportación: la producción bajó muchísimo. La cantidad de granos es menor y estoy seguro que el volumen de carne va a ser menor por la sequía. Cuando sos un país que depende de algunos mercados vas a tener problemas. A veces tenés zafras buenas y a veces tenés malas. Una economía mundial que se contrae te genera estos problemas. El tema es cuando dependés de esto para seguir haciendo marchar al país. Ahí es cuando tenés que tener un plan B. Si a eso le agregás que el valor del dólar está como está, está bravo", comenzó Orsi en rueda de prensa.

El jefe comunal y posible precandidato presidencial por el Frente Amplio dijo que está sorprendido por el bajo valor del dólar, un reclamo que ya han manifestado distintas gremiales empresariales.

¿Esperaba un precio más competitivo? "Sí, pero bueno, tendrá sus razones (el presidente Luis) Lacalle. Él mismo lo dijo: le gustaría otro número", respondió Orsi.

Consultado si mantener una baja cotización de la moneda norteamericana no era una estrategia que también había aplicado el FA en sus gobiernos, matizó: "Sí, pero atraso cambiario como este no recuerdo. Son las famosas perillas de la economía que tenés que manejarlas con cierto equilibrio. Tenés que tener un plan, me parece que en este caso no existe. Un peso caro y un volumen de exportación que disminuye, no precisas que te explique el cóctel que genera, fundamentalmente para los actores económicos, algo que después repercute en la sociedad".