No se aprobó proyecto de ley que establecía el ingreso por concursos o sorteos a los gobiernos departamentales; senadores del PN no lo votaron

Los legisladores argumentaron que ya existen normas para eso, además de que esta iniciativa era inconstitucional.

Senadores del Partido Nacional no votaron el proyecto de ley que establecía el ingreso por concursos o sorteos a los gobiernos departamentales, por lo que no hubo mayoría suficiente para aprobarlo. Argumentaron que ya existen normas para eso, además de que esta iniciativa era inconstitucional; desde la oposición afirmaron que la negativa de los blancos confirma una postura de continuar con designaciones directas y discrecionales.

La bancada del Partido Nacional no votó. "Está claro que quieren seguir teniendo el poder de designar a los funcionarios en forma directa y discrecional”, sostuvo el senador frenteamplista Sebastián Sabini.

"Las intendencias del Frente Amplio se bañan en agua bendita; no me hagan hablar, porque saben en qué va a terminar esto, que es lo que más me preocupa, en que todos terminamos en el barro”, apuntó, por su parte, su par del Partido Nacional, Graciela Bianchi.

Los blancos argumentaron que ya existen normas que establecen que el ingreso a las intendencias sea por concurso o por sorteo. “Qué es lo que pasa: hay mecanismos de violación de esto, sí; eso es lo que hay que castigar”, agregó.

Sostienen que, además de innecesaria, es inconstitucional. “Tenemos más que argumentos suficientes, y nosotros no votamos proyectos a golpe de 'balde'; no muy académico pero todo el mundo me entiende”, opinó Bianchi.

"Esto no lesiona las autonomías, sino lo que hace es establecer un criterio de carácter democrático para el acceso a la función pública”, consideró Sabini.

Sin los votos del Partido Nacional, el Senado no alcanzó la mayoría especial requerida para aprobar el proyecto. La iniciativa había sido promovida por el senador colorado Adrián Peña. El proyecto, de un solo artículo, establecía que los ingresos y ascensos en los gobiernos departamentales sean por concursos públicos o, en su defecto, por sorteos.