"No se compró nada": Mides desmiente adquisición de celulares y accesorios por más de US$ 98.000

Según explicaron fuentes oficiales, la cartera previó la afectación de esos $ 4,5 millones para adquirir todos los insumos telefónicos e informáticos para este año.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, negó que la cartera haya comprado celulares e insumos de telefonía móvil por más de US$ 98.000. El medio M24 informó que el secretario de Estado adjudicó de forma directa y por excepción la compra de un celular por medio millón de pesos en diciembre, además de habilitar la adquisición de otras "doce unidades" por $ 333.333 cada una sin impuestos.

En total, la resolución habilitó el uso de $ 4,5 millones para telefonía móvil. Según informó M24, el departamento de Control y Seguimiento de Presupuesto afectó $ 500.000 del ejercicio de 2021 para la primera compra, que se concretó. Además, se dispuso el uso de recursos correspondientes a este año para la adquisición de los 12 celulares restantes.

No obstante, desde la cartera desmienten esta versión. Lema compartió la resolución del 29 de diciembre citada en la nota y señaló: "¿13 celulares por 98 mil dólares? ¡Por favor! La resolución habilita compra hasta ese monto de insumos cuando se necesiten, para distintos servicios que brinda el Mides, con análisis de c/solicitud. Lo que figura en ARCE como unidades responde a temas operativos del sistema".

¿13 celulares por 98 mil dólares? ¡Por favor! La resolución habilita compra hasta ese monto de insumos cuando se necesiten, para distintos servicios que brinda el MIDES, con análisis de c/solicitud. Lo que figura en ARCE como unidades responde a temas operativos del sistema. https://t.co/oNsw6NNb5g pic.twitter.com/xW3g389CyF — Martin Lema (@MartinLemaUy) January 5, 2022

Fuentes del Mides consultadas por Telemundo también rechazaron que se hayan comprado o vayan a comprar celulares por $ 333.333 cada uno. Según explicaron, la cartera previó la afectación de esos $ 4,5 millones para adquirir todos los insumos telefónicos e informáticos del Mides para este año.

Eso no quiere decir que se prevea ejecutar toda la partida o gastarla solo en celulares, afirmaron.

A modo de ejemplo, las fuentes consultadas señalaron que con ese dinero se podrán cubrir posibles mejoras de las líneas 0800 o incrementar la conectividad en algunos barrios donde los trabajadores están haciendo trabajo de campo y necesitan estar en contacto permanente con los vecinos. Para ilustrarlo, plantearon que en los últimos días de 2021 los trabajadores intentaron contactar a familias de Montevideo por presuntos casos de malnutrición infantil y no pudieron porque se habían mudado. Eso, teniendo un mejor sistema informático y mayor acceso, se podría haber evitado, según las personas contactadas.

Desde la cartera además desmienten que el término "unidad" equivalga a celular. Si bien en Compras Estatales se hace referencia a este término, desde la secretaría de Estado apuntaron que es una forma de "materializar" lo dispuesto en la resolución para que figure en la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Unidad, en verdad, es el acuerdo en sí. Esos $ 500.000 equivalen a una primera cuota de lo que podría llegar a ejecutarse, no a un insumo móvil en particular, según los jerarcas, que aseguraron que todavía no se compró nada con el presupuesto afectado para cumplir con la resolución. "No se compró nada", subrayaron.