"No se corresponde con la realidad": Asociación de Fiscales criticó a subsecretario de Interior por declaraciones en redes sociales

"Nunca habíamos asistido a que por la vía de una red social se hagan estos pronunciamientos o solicitudes", dijo Rosa sobre Abdala.

El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, cruzó al subsecretario del Ministerio del Interior, luego de que el jerarca ministerial indicara a través de las redes sociales que quería “impulsar algunos ajustes en las instrucciones de actuación de los fiscales”.

“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, en nombre del Poder Ejecutivo, la convocatoria del Consejo de Instrucciones Generales. Es propósito del Ministerio del Interior, en el marco de la ley orgánica de la Fiscalía, impulsar algunos ajustes en las instrucciones de actuación de los fiscales que están vigentes, a los efectos de la correcta aplicación del Código del Proceso Penal (CPP). En especial, con relación a aspectos que nuestra legislación no prevé, como la calificación jurídica de los hechos en el proceso abreviado y los llamados emplazamientos sin fecha. Para una mejora continua del trabajo de la policía y los fiscales, en aras del objetivo común de la seguridad de los ciudadanos”, escribió Pablo Abdala en su cuenta de Twitter en las últimas horas.

Frente a esta situación, Rosa cuestionó la forma y el medio elegidos por Abdala para hacer estas declaraciones.

“La puntualización es la forma, nunca habíamos asistido a que por la vía de una red social se hagan estos pronunciamientos o solicitudes. El Consejo de Instrucciones Generales ahora con su nueva conformación tiene una forma de funcionamiento en que es convocado a propuesta de la Fiscalía General o a solicitud de alguno de los integrantes, pero por las vías formales, ya sea por el envío de un mail o una comunicación con la Fiscalía de Corte. Esto es novedoso”, dijo Rosa en entrevista con Telemundo.

A juicio del presidente de la Asociación de Fiscales, Abdala plantea “una mirada que no se corresponde con la realidad” y lo hace “mediáticamente” y en “un ámbito que tal vez no es el adecuado”, sobre todo para “dos instituciones, como el Ministerio del Interior y Fiscalía, que necesitan permanentemente estar dialogando para corregir cuestiones”. “Nosotros como fiscales no salimos mediáticamente a decir que la Policía trabajó mal un caso o que debería corregir cosas. Si hay cuestiones a puntualizar, que las hay en ambas instituciones, lo canalizamos a través de la vía correspondiente y en los ámbitos correspondientes”, dijo.

¿Y qué hay de los cuestionamientos planteados por Abdala? “Se ponen dos temas sobre la mesa. Uno de ellos es las negociaciones respecto de las tipificaciones de los acuerdos abreviados, y mi aclaración es que los fiscales no acuerdan las tipificaciones con las defensas y con los imputados. Las tipificaciones de los delitos surgen a partir de la evaluación de las evidencias. Si se tiene un cúmulo de evidencias que indican que el hecho que ocurrió es tal o cual delito, es en base a ese delito que la Fiscalía le va a decir a la defensa y al imputado ‘yo tengo esto en contra suyo y por este delito’, y a partir de ahí comienza la negociación y el acuerdo por si, el imputado acepta, llegar a un juicio abreviado en cuanto a la pena, no a la tipificación”, dijo Rosa.

“Cuando el subsecretario expresa que la instrucción referiría a las negociaciones de las tipificaciones de los delitos… vale la pena aclarar esto. Porque se asienta en un mito o creencia que los fiscales pactan entre cuatro paredes los delitos que se le imputarán a los delincuentes. A veces sucede que va una persona y denuncia una rapiña, y dice que con violencia le robaron cosas, y después aparece una persona con esas cosas. Uno al principio, como fiscal y en conjunto con la Policía, trata de vincular a esa persona con esa rapiña. Pero si no hay elementos para hacerlo, porque no hay cámaras o testigos, etc., lo que queda es una persona en posesión de cosas procedentes de un ilícito y se le imputa una receptación. Pero no es que el fiscal pacte con el imputado formalizarlo o que se le condene por receptación, sino que se parte de las evidencias”, explicó Rosa.

Con este escenario, el presidente de la Asociación de Fiscales consideró que los esfuerzos deberían estar puestos en fortalecer a la Fiscalía General de la Nación. “¿Qué necesita la Fiscalía para ser fortalecida, para investigar de forma precisa delitos graves, como el narcotráfico de alta escala, crimen organizado, corrupción pública? Se necesita una institución Fiscalía fortalecida, y para eso se necesitan recursos, que esté el fiscal de Corte debidamente designado, que todos los fiscales estén designados en sus puestos y que no tengan que ir los fiscales generales prácticamente a rogar al Parlamento y al Ejecutivo que se apuren los trámites de venias para que los funcionarios cumplan sus funciones. Eso debe pasar si se quiere pensar en la Fiscalía. Pero en lugar de eso lo que tenemos es discusiones laterales sobre temas que no deberían discutirse mediáticamente”, afirmó.