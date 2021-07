"No se puede desconfiar del Ministerio del Interior": Heber defendió intención de acceder a dirección de registrados en el Ircca

El subsecretario Guillermo Maciel dijo que el producto “es un atractivo potencial para la delincuencia”, pero “es muy difícil para la Policía proteger lo que no sabe dónde está”.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, defendió este viernes el artículo del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas que busca garantizar el acceso de la cartera a la dirección de los autocultivadores y clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

Horas antes el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, había explicado en rueda de prensa por qué considera que esta disposición es un "error". El artículo también fue cuestionado por el diputado frenteamplista Sebastián Sabini, uno de los impulsores de la regulación, y por la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay.

Antes de referirse al tema, Heber le solicitó al subsecretario Guillermo Maciel que expusiera los argumentos del Ministerio del Interior. El viceministro aseguró que lo que busca la cartera "es cumplir con sus cometidos esenciales”.

Según Maciel, "se ha robado, se ha rapiñado y se ha llegado a copar donde se está cultivando marihuana". En uno de los casos más recientes, los delincuentes se llevaron 15 kilos de marihuana, que en el mercado local valen $ 1.500.000 y en el exterior su valor se cuadriplica.



Maciel dijo que el producto “es un atractivo potencial para la delincuencia”, pero “es muy difícil para la Policía proteger lo que no sabe dónde está”. Reiteró que solo se busca “combatir el tráfico ilegal”.

El ministro del Interior aseguró: "No estamos buscando un registro para ver quién consume, estamos buscando un conocimiento que a nuestro juicio debe tener la Policía". "Acá nunca se está pidiendo que se nos dé información sobre el consumidor", agregó.

Heber sostuvo que el Ministerio del Interior solo quiere acceder a esos datos "para preservar datos de dónde se planta, nada más". Como es información sensible, la cartera solo podría acceder a ellos con el aval de la Justicia.

Por otra parte, el ministro argumentó que el Ministerio del Interior ya tiene "un montón de registros que no son públicos", que solo se usan para los fines previstos. "Ya tenemos experiencia, no se puede desconfiar del Ministerio del Interior, es el que garantiza la reserva”, dijo.

"Cuando se habla de 'sensible', me parece que son sensibles esos datos para la prensa, para la gente que quiere preservar su identidad y no quiere estar en ningún registro. El Ministerio del Interior da garantías de que se va a preservar la identidad", apuntó.

Por último, Heber desestimó que esto pueda generar mayores problemas dentro de la coalición. "Lo vamos a hablar con Daniel (Radío). No hay ningún problema y no vamos a generar un problema –menos dentro la coalición y con mis amigos del Partido Independiente– por este tema, que vamos a buscar la forma de que pueda instrumentarse mejor", aseguró.

Heber dijo que ya habló con Radío, que a su entender tiene "dos o tres ideas buenas" para mejorar lo dispuesto en el proyecto de ley.