"No se puede legislar al grito": Sánchez se opuso a propuesta de Heber y pidió no tapar "los enormes problemas" de seguridad pública

"Si en los días previos a que se cortara la tobillera iba a la mutualista, al aeropuerto, a una casa y no reaccionó nadie, es culpa de la gestión de Heber", dijo sobre narco fugado.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, propuso días atrás incluir un artículo en la Rendición de Cuentas para evitar que los narcotraficantes utilicen certificados de salud falsos para luego solicitar a la Justicia pasar de prisión efectiva a domiciliaria. La Justicia investiga al momento varias fugas bajo esta modalidad.

De hecho, la propuesta del jerarca se da luego de que la semana pasada se conociera la fuga del narcotraficante Miguel Ángel Leal da Costa Porto, que estaba con prisión domiciliaria. Esta fuga se sumó a la de Juan Antonio González Bica, narco que obtuvo prisión domiciliaria luego que su defensa argumentara que tenía una afección renal.

Una vez conocida la propuesta de Heber, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez consideró este martes que develar información de la historia clínica es "grave" y afirmó que lo primero que deben hacer "es que no esté" en la Rendición de Cuentas. El legislador propuso instalar una comisión para estudiarlo "en serio".

"No se puede legislar al grito, por legislar a los gritos es que tenemos problemas gracias al ministro del Interior. Me parece que lo que hay que hacer es escuchar a lo que saben y ahí ver si eso se puede hacer o no", manifestó en rueda de prensa.

"Acá estamos todos preocupados porque se dieron una serie de situaciones en donde personas con prisión domiciliaria se escaparon, esas irregularidades el Ministerio del Interior no las notó", agregó.

"No permitamos aquí que el ministro oculte su falta de gestión, porque si en los días previos a que se cortara la tobillera esta persona iba a la mutualista, después al aeropuerto, después a una casa y no reaccionó nadie, es culpa de la gestión de Heber", remarcó el senador.

Estas declaraciones del legislador se dan luego que El País detallara que González Bica no cumplía con las condiciones de prisión domiciliaria. El delincuente tenía permitido ir hasta su mutualista y regresar a su casa, pero el seguimiento de su tobillera mostró que realizaba recorridos diferentes: visitaba domicilios e incluso en varias oportunidades fue al viejo y al nuevo aeropuerto.

Sánchez pidió por último no tapar "los enormes problemas y agujeros" que está teniendo la seguridad pública por estar legislando "a la carrera".