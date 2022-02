"No sé qué más pretenden": la respuesta de Heber a las críticas del MPP por "ausencias" tras la muerte de Bonomi

El legislador del FA Daniel Caggiani planteó: "No sabemos por qué el gobierno no estuvo, pero no es una buena señal".

Algunos integrantes del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector del que era parte el senador y exministro del Interior Eduardo Bonomi, criticaron las "ausencias" en el velatorio del legislador fallecido en la madrugada de este domingo.

El actual ministro de la cartera de seguridad, Luis Alberto Heber, aseguró este martes en rueda de prensa consultado acerca de este tema que no entiende las críticas y señaló que tanto el gobierno como el Partido Nacional estuvieron representados por "dos senadores". "Yo hice declaraciones públicas y las reitero: el pésame a la fuerza política. No sé qué más pretenden", agregó.

Desde el MPP una de las críticas era la poca presencia de autoridades del gobierno tanto en el velatorio como en el sepelio. Heber, en tanto, dijo que en "muchas oportunidades" que tuvieron que despedir a "compañeros" pretendió que asistieran más políticos de la oposición.

De igual modo, aclaró que "son pequeñas discusiones" y descartó que esto haya sido una respuesta por ausencias pasadas por parte de legisladores y autoridades del FA. "Hay temas más importantes para poder dedicarnos", aseguró.

Consultada por este tema en rueda de prensa este martes en Maldonado, la presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, comentó qué medidas dispuso tras conocer la muerte de Bonomi. "Yo estuve en contacto con representantes de la fuerza política, con la familia", dijo, y agregó que ordenó los "honores que corresponden".

"Yo estaba en el interior del país. Lo que tuve que hacer lo hice con la premura que se necesita. También coordiné con la vicepresidenta en ejercicio todo lo que tenía que ver con una decisión que obviamente debe ponerse en práctica una cantidad de cosas y en ese sentido el compromiso de despedir a un actor público se cumplió", añadió.

Si bien se dispusieron honras fúnebres, desde el MPP apuntaron contra la ausencia de integrantes del gabinete en el Palacio Legislativo durante el último adiós al frenteamplista en el Salón de los Pasos Perdidos. Además, se criticó que el presidente Luis Lacalle Pou -de viaje oficial en Dubái estos días- no hiciera mención al deceso de Bonomi a través de sus redes sociales u otro medio.

"No fue una buena señal"

El legislador Daniel Caggiani, quien asumirá la banca de Bonomi en el Senado, consideró que "no fue una buena señal" por parte del Poder Ejecutivo que solo tres representantes estuvieran presentes en la despedida del exministro del Interior.

“Salvo la vicepresidenta en ejercicio (Graciela Bianchi) y los senadores (Gustavo) Penadés y (Jorge) Gandini. Era una buena señal del Ejecutivo para salir de la confrontación política electoral. Lamentablemente no hubo nadie”, agregó en diálogo con Telemundo.

"No sabemos por qué el gobierno no estuvo, pero no es una buena señal", dijo.