"No se soporta más que los jóvenes estén envenenados por la droga": Gurméndez lanzó su candidatura con foco en seguridad y críticas al FA

“Vemos un Frente Amplio que es el de los radicales, que no tiene centro, que no tiene moderación", apuntó.

El precandidato presidencial colorado Gabriel Gurméndez lanzó oficialmente su campaña electoral en la noche del martes, con un acto en el Montevideo Music Box -el mismo escenario que fue elegido semanas atrás por el también precandidato colorado Robert Silva-.

En su discurso, Gurméndez repasó lo que consideró como “avances y logros” hechos por el actual gobierno de coalición, y destacó algunos como la reforma de la seguridad social y la transformación educativa. Con esa base, dijo, ahora se debe “dar un paso más”.

“Sentimos que hay un paso más para dar. Sentimos esa sensación de rebeldía y de dolor ante lo que nos interpela la sociedad. Porque a ese niño de dos años en Pinar Norte… esa bala que lo mató nos hirió a todos. Sabemos que hay respuestas para dar a la primera infancia y sabemos que tenemos que encontrar la manera de cuidar mejor a nuestros abuelos. Sabemos que hay viviendas con piso de barro y sabemos que no se soporta más que los jóvenes uruguayos estén envenenados por la droga”, afirmó.

Con ese escenario, Gurméndez planteó que para dar respuestas a esos temas se abren “dos caminos” en el país durante estas elecciones: el de la coalición y el del Frente Amplio.

“Esas respuestas son las razones por las que no podemos estar pasivos ante la encrucijada de caminos que tiene el país por delante este año. Hay distintas respuestas”, dijo, y señaló que “el Frente Amplio y el Pit-Cnt vuelven a plantear el camino de la servidumbre, vuelven a tratar de hacer creer que los problemas de la gente se van a resolver con planes, desde un Estado que termina esclavizando a los ciudadanos, se agota y no termina de hacer las cosas que tiene que hacer”.

“Vemos un Frente Amplio que es el de los radicales, que no tiene centro, que no tiene moderación. El Batllismo no va de la mano del MPP o del Partido Comunista: y eso son (Yamandú) Orsi y (Carolina) Cosse. Una es más evidente y el otro parece más disimulado. Pero nosotros somos otra cosa. Venimos por el camino de acelerar el futuro. Queremos darle impulso cuanto antes a las reformas necesarias para mejorarle la vida a la gente en el país. Y para eso, después de este tiempo, tenemos que afirmar el rumbo, apurar el tranco para lograr el despegue económico, que es la respuesta única que podemos darle a la gente que nos pide trabajo, seguridad y respuestas a las urgencias y prioridades”, afirmó.

En el escenario, Gurméndez estuvo acompañado de dirigentes colorados como Jorge Barrera, Carmen Sanguinetti, Conrado Rodríguez, Ney Castillo y Raúl Batlle, entre otros.