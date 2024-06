"¿No será momento que Lacalle diga todo lo que sabe?": Pereira consideró que chats con Astesiano dañan la "credibilidad" del presidente

"Este chat le hace daño a la política, al presidente de la República. Solo se puede resolver de una manera: diciendo todo lo que sabe", dijo el presidente del Frente Amplio.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró este jueves que el presidente Luis Lacalle Pou pierde "credibilidad" al conocerse nuevos chats con Alejandro Astesiano -ex custodia presidencial- en el que se menciona una investigación al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, a raíz de su siniestro de tránsito.

"Es evidente que el presidente sabía más de lo que dijo sobre este tema. Se habló mucho del seguimiento de Abdala y a los senadores (Charles) Carrera y (Mario) Bergara, él decía que era humo y que iba a esperar el fallo judicial. El fallo expresó y encontró responsabilidades en un exmiembro del Ejército por dar seguimiento a los senadores. En este caso de Abdala se nota que tenían una intención más allá de lo normal, que es darle seguimiento, la palabra es 'para matarlo', para matarlo políticamente. Para eso sospecharon que un almacén era una boca de venta de pasta base. Esta indagatoria se la comunicó Astesiano al presidente y nadie ha dicho que eso no es verdad. Es verdad que este chat no tiene contexto, pero ¿quién le puede dar contexto? Astesiano y el presidente. ¿No será el momento que el presidente diga todo lo que sabe? ¿por qué se le dio seguimiento a Abdala? ¿Cuáles son los antecedentes que tenían para dar seguimiento? Porque lo conozco hace 30 años y no tenía ningún problema legal", dijo a la prensa este jueves.

Para Pereira el gobierno "cruzó todos los límites": "No puede el jefe de seguridad del presidente seguir dirigentes sindicales, es ilegal".

El presidente de la coalición de izquierda criticó también la actuación de la entonces fiscal Gabriela Fossati: "¿Por qué no se investigó esto? Lo tendrá que responder la fiscal que estudió el caso. El caso se archivó muy rápidamente. Sé que escuché una audiencia con el presidente donde de interrogatorio hay muy poco".

Consultado sobre las acciones que tomará su partido, dijo que este viernes en la tarde se reunirá el Secretariado Ejecutivo y que se actuará con "sobriedad" sobre un tema que "roza al presidente".

"El presidente no puede decir que no sabía. El presidente sabía que iban a ir a esa despensa porque pensaban que era una boca. Este chat le hace daño a la política, al presidente de la República. Solo se puede resolver de una manera: diciendo todo lo que sabe", enfatizó.