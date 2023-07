"No solo no nos representa, nos deja pegados", planteó senador Mahía sobre dichos de Bianchi acerca del gobierno español

"Avergüenza a todo el sistema político", dijo el senador frenteamplista.

El Frente Amplio apuntó este miércoles contra Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional en ejercicio de la vicepresidencia (Beatriz Argimón está en el exterior), por sus dichos acerca del gobierno español.

"Es una vergüenza para el país. Ojalá Cancillería se exprese públicamente como hizo en otros casos, debería hacerlo. Es muy triste que se haga ese tipo de comentarios desde el lugar institucional que le ha dado la ciudadanía. Avergüenza a todo el sistema político", dijo el senador José Carlos Mahía.

"Con el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA, y el separatismo catalán que quiere terminar con España. Un lujo de opción. Pero ganó el PP", escribió en Twitter Bianchi.

Según supo Telemundo, el canciller Francisco Bustillo se reunió este miércoles con el embajador español en Uruguay y le pidió disculpas. La vicepresidenta Beatriz Argimón, actualmente en España, también se desmarcó de las acusaciones de su correligionaria.

"Esto pasa cuando se utilizan medios complicados para hacer política. Cuando usan cotidianamente la mentira o descalificación de adversarios. Ahora pasa a nivel internacional y trae consecuencias: hoy Uruguay tiene que dar explicaciones de dichos de su vicepresidenta en funciones en España", lamentó el senador del astorismo.

Mahía valoró las palabras de Argimón: "Me quedo con lo que dice Argimón, no nos representa. No solo no nos representa, nos deja pegados".

Entre otros dirigentes frenteamplistas, también se manifestó el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

"Podemos opinar, podemos disentir o discrepar. Pero cuando ocupamos espacios de responsabilidad institucional relevantes para nuestro país, tenemos que darles el valor que merecen. Si no lo hacemos y si “jugamos a la política” se instala uno de los peores venenos, la frivolidad", escribió.

Tras esto, en horas de la tarde, la bancada de senadores del Frente Amplio emitió una declaración en la que planteó la "preocupación" por las palabras de Bianchi y exigió que la Cancillería pidiera la rectificación de la parlamentaria.