"No soy de sonrisitas, el trato es el que tiene que ser": la respuesta de Manini Ríos al ser consultado sobre cómo está su vínculo con Lacalle

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, afirmó que su relación actual con el presidente Luis Lacalle Pou es “la que tiene que ser”, y pidió no juzgar sus recientes encuentros públicos en base a sus expresiones porque él es “parco” y no de “sonrisitas”.

Las tensiones en la relación entre Lacalle Pou y Manini Ríos han venido en aumento desde que la coalición llegó al gobierno. Y es que ha habido distintos encontronazos políticos que han dejado a la luz las diferencias entre ambos.

En ese camino, uno de los puntos altos y que más partió aguas entre el líder de Cabildo Abierto y el presidente de la República fue el pedido de renuncia a la entonces ministra de Vivienda y esposa de Manini Ríos, Irene Moreira.

Con este escenario, varias veces se ha visto los tensos y fríos saludos en actos públicos entre Lacalle Pou y Manini Ríos; el más reciente de ellos fue a inicios de esta semana, cuando coincidieron en la inauguración del aeropuerto binacional de Rivera.

“Yo soy como soy, soy parco, no soy de sonrisitas y capaz que no soy muy simpático. Yo saludo con mi cara. Creo que no hay que estar interpretando, eso es más bien para programas de chimentos”, dijo Manini Ríos a Telemundo este viernes al ser consultado por ese reciente episodio.

“El trato es el que tiene que ser, correcto, formal. Y vamos a seguir en esa forma. No hay que interpretar cosas raras”, agregó.