No subir los combustibles en agosto tiene un costo de entre US$ 10 y 14 millones para Ancap

La brecha por no acompañar las variaciones del crudo en meses anteriores se redujo, pero persiste.

El petróleo bajó el mes pasado y eso se reflejó en el cálculo de la paridad de importación de la Ursea.

La nafta súper según esta medición está 7,36% más barata y el gasoil 9,59% más bajo que en junio.

En pesos, la nafta valdría unos 73 pesos y el gasoil 60. A esto hay que sumar los costos de distribución.

Además el gobierno dice que la baja no compensa la diferencia que hay por los aumentos contenidos de los meses anteriores, cuando el petróleo estaba más alto, pero por decisión política los combustibles no subieron acompañando el aumento del crudo, sino por debajo.

Ese argumento es el que utilizan las autoridades en la definición de mantener los precios este mes, aunque el petróleo haya bajado.

No subir los combustibles ahora implica entre US$ 10 y 14 millones en el mes que no entrarán a la caja de Ancap solo por ventas de nafta y gasoil, informaron desde la empresa a Telemundo.