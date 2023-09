"No tenemos idea de qué pasó": Sociedad de Anestesiología afirma no saber por qué no se presentó nadie al llamado del Hospital del Cerro

Sobre la posibilidad de contratar anestesistas extranjeros, desde la SAU afirman no oponerse a ello, pero sí ponen sobre la mesa la necesidad de que se tengan en cuenta criterios que protejan la calidad asistencial de los uruguayos.

La Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU) afirmó que no está en contra de que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) contrate a anestesistas extranjeros para que trabajen en el Hospital del Cerro, luego de que no se presentase nadie al llamado para integrar la plantilla del futuro centro médico. Sin embargo, creen que deben estar claros los criterios para revalidar títulos extranjeros. Además, señalan no haber tenido injerencia en el hecho de que el llamado no haya tenido postulantes.

Días atrás, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo a Telemundo que el inconveniente que tiene actualmente el Hospital del Cerro, próximo a ser inaugurado, son los anestesistas. "En ASSE hicimos varios llamados. Es la única especialidad con ese problema", expresó. Por eso, mientras llevan adelante una negociación abierta con la SAU, junto a los Ministerios de Salud Pública y Educación y Cultura buscan habilitar reválidas a especialistas extranjeros.

En ese marco, surgieron cuestionamientos a los anestesistas y a la SAU por el hecho de que nadie se haya presentado al llamado.

“Deslindamos cualquier vinculación que tenga la SAU con los llamados. La SAU no tiene ninguna jerarquía ni ninguna influencia sobre los colegas para que se presenten a los llamados de ASSE o de las instituciones privadas. En Paysandú hubo un llamado hace poco y tampoco se presentó nadie. ¿Cuáles son las razones? No las sabemos, y habría que ver o analizar con los 450 anestesistas que hay en el país para ver las razones por las que no se presentaron”, afirmó este miércoles a Telemundo el director de la SAU, Germán Reta.

“Salió a la prensa que la SAU había mandatado a sus socios a no presentarse a ese llamado, nosotros desmentimos categóricamente esa razón, no hubo una influencia y no hay ninguna influencia, jamás ha habido influencias que digan que la SAU mandate a sus asociados a hacer determinada cosa”, agregó.

En la actualidad, la SAU data en 450 los anestesistas operativos en el país. De ese total, 250 trabajan en ASSE. Y están divididos la mitad en Montevideo y la otra mitad en el interior del país. “Somos el país que tiene mejor cantidad de anestesistas a nivel latinoamericano, con 14 cada 100.000 habitantes. Quizás haya que estudiar el tema de la radicación en el interior, un estudio profundo sobre el tema y también en otras especialidades médicas en general, y ver cómo se puede generar una mayor radicación en el interior”, apuntó Reta.

Con ese escenario, Telemundo consultó a Reta sobre si los anestesistas pusieron sobre la mesa alguna razón en especial para no presentarse al llamado en el Hospital del Cerro. “No sabemos las razones por las que en este caso puntual no se presentaron. Había requisitos que cumplir. En el primer llamado hubo dos inscriptos, y no cumplieron con todos los requisitos, y fue ASSE el que eliminó a esos dos colegas que se presentaron. Al segundo llamado se flexibilizaron las normas, por lo menos las condiciones o requisitos para presentarse, y no se presentó ninguno. No sabemos si la gente se enteró de ese llamado, dónde se publicó, si estaban enterados de las condiciones laborales de esos puestos. No tenemos idea de qué fue lo que pasó. Sí es seguro que la SAU no tuvo nada que ver con la no presentación a esos llamados”, apuntó.

“Tampoco sabemos de dónde sacan los 14 cargos que se precisan, cuáles son las tareas que van a hacer los anestesistas en el futuro Hospital del Cerro, qué tipo de pacientes se van a atender. Uno puede inferir por lo que ha salido a la prensa que se van a atender baleados y traumas. Eso se llama hospital de trauma. Va a estar a 15 minutos del Hospital Maciel. Por un informe que se dio se dice que se va a operar un paciente por día. No sabemos la estructura ni las intenciones, y supongo que los colegas tampoco lo sabían”, agregó.

Llamado a anestesistas del exterior

Ante este panorama, desde ASSE evalúan contratar a anestesistas extranjeros, por ejemplo argentinos.

Desde la SAU afirman no oponerse a ello, pero sí ponen sobre la mesa la necesidad de que se tengan en cuenta criterios que protejan la calidad asistencial de los uruguayos.

“La SAU nunca se opuso a que vengan extranjeros a trabajar al país, es totalmente falso y ridículo. De hecho, hay muchos extranjeros que cumplieron los trámites de reválida, son socios nuestros y tienen los mismos derechos que los uruguayos”, dijo Reta.

“Ahora bien, desde que se instaló la LUC cambió el tema, y es el MEC el que otorga la reválida de los títulos. No sabemos quién hace el análisis académico de la situación. Hablé con el profesor de anestesia y me dijo que ellos no participan y no saben cómo se establecen las equivalencias. Queremos que los colegas extranjeros que van a trabajar acá otorguen a la población la misma seguridad asistencial anestesiológica que los antiestatistas nacionales, eso es fundamental. En Latinoamérica hay mucha diversidad con respecto a eso, y en algunos lugares hay técnicos no médicos que brindan la asistencia anestesiológica y contra eso nos oponemos. La asistencia anestesiológica debe estar realizada por médicos, que son los que otorgan mayor seguridad y mejor resultado a los pacientes”, agregó.