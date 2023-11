"No tenemos una alarma como la que se plantea": IMM responde a Patrimonio por estado del Cementerio Central y remarca plan de obras

La responsable del área de Salud de la comuna agregó que tienen un plan de obras de $100 millones que incluye a los cementerios y salas velatorias, y que se han realizado obras de reconstrucción de nichos, accesos y muros perimetrales.

Desde la Intendencia de Montevideo (IMM) aseguran que llama la atención el tono y el reclamo de la Comisión de Patrimonio respecto al estado de los cementerios -en especial del Cementerio Central- porque están realizando una inversión de más de $100 millones en esa área.

La Comisión Nacional de Patrimonio le envió una carta a la IMM en la que le manifiesta su “preocupación” por el estado de “deterioro” que presenta en el Cementerio Central, una construcción que es Monumento Histórico Nacional. Con esto, en la carta se afirma que “el estado de conservación y mantenimiento no condice con su importancia cultural y el grado de protección asignado”. “Se trata de una obra que condensa parte importante de la historia del Uruguay, así como de la ciudad de Montevideo. Presenta gravísimos deterioros por razones diversas como la falta de seguridad, la ausencia de tareas de conservación y malos procesos de mantenimiento y limpieza”, detalla.

En respuesta a los señalamientos de abandono, roturas y falta de limpieza en los panteones, desde la intendencia respondieron: “Cuando pensamos en el estado de los cementerios, es que hay muchos elementos que también son patrimoniales, que tienen que ver con panteones o nichos de privados, y la responsabilidad es de esos privados. Pero estamos haciendo un trabajo arduo de relevamiento del estado de todos los nichos y panteones”, dijo Virginia Cardozo, directora de Salud de la comuna.

Y en cuanto a la denuncia de abandono del Panteón Nacional, Cardozo afirmó: “No tenemos una alarma de la calidad o el tono que plantea la carta por parte de los técnicos que se especializan en la infraestructura, no en una foto, sino en analizar las condiciones en las que está la infraestructura edilicia. No está en una situación inmediata de riesgo. Se ha priorizado aquello que es sensible para la ciudadanía cuando pierde o a un ser querido o cuando lo quiere visitar”.

La responsable del área de Salud de la comuna agregó que tienen un plan de obras de $100 millones que incluye a los cementerios y salas velatorias, y que se han realizado obras de reconstrucción de nichos, accesos y muros perimetrales.

Respecto a la falta de respuesta denunciada por el titular de la Comisión de Patrimonio, apuntó: “Estuvimos revisando y la respuesta se hizo. Vamos a hacer el rastreo de por qué no la recibió. Pero la respuesta está”.