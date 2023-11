"No tengo ninguna cercanía especial ni nada por el estilo, no la he tenido nunca": Manini Ríos reafirmó que no tiene "feeling" con Lacalle Pou

"Si es por nosotros, estaremos hasta el 1º de marzo de 2025, pero esto es dinámico y pueden pasar cosas que establezcan que en pocos días no estemos más", dijo sobre el rol de CA en la coalición.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, reafirmó en entrevista con Telemundo las apreciaciones que hizo sobre el presidente Luis Lacalle Pou en el libro “Manini. El comandante sin jefe”, luego de que se conociesen varios extractos en los que habló sobre su vínculo con el primer mandatario.

En el libro, autoría del exdiputado y director de Turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado, Manini Ríos habla de su falta de “feeling” con Lacalle Pou. “Voy a ser sincero, nunca tuve amor por Lacalle Pou (...). Más allá de que mi señora (la senadora Irene Moreira) y mi suegro eran lacallistas, yo nunca fui lacallista, ni del padre (Luis Alberto Lacalle Herrera) ni del hijo. Pero capaz que en alguna lo voté, en el balotaje de 2014”, dice el senador en uno de los pasajes del libro que este lunes difundió el semanario Búsqueda.

“Nunca tuve honestamente ni participación ni feeling ni simpatía política con los Lacalle, ni con el Herrerismo, que son cosas diferentes", agregó.

Tras conocerse esas declaraciones el lunes, Telemundo consultó este martes a Manini Ríos, quien reiteró lo dicho en las entrevistas con Amado para el libro. “Si hay algo de lo que me he caracterizado es por decir lo que siento. Lo que dije ahí, si está entrecomillado, lo dije. Y si lo dije es porque lo siento”, afirmó.

“Las simpatías nacen o no nacen. Tengo simpatía con algunas personas y con otras no, ¿por qué lo voy a ocultar? Siempre he dicho las cosas frontalmente. A algunos no les gusta. Todo lo que dije lo dije a sabiendas de que podía ser publicado, no tengo problemas en decir las cosas que siento. No tengo ninguna cercanía especial ni nada por el estilo (con los Lacalle), no la he tenido nunca. Tampoco antipatizo. Simplemente no tengo ningún trato especial”, afirmó.

Con este escenario, Telemundo consultó a Manini Ríos sobre cómo proyecta que continúe siendo el rol de Cabildo Abierto en la coalición de gobierno liderada por Lacalle Pou.

“No tenemos cronograma de salida. Puede ser pasado mañana o el 1º de marzo de 2025. Siempre vamos a ser coherentes. También sabemos que hay que ver la herramienta colación republicana como forma para implementar los cambios que la gente necesita y que necesitan mayorías. El tener una visión diferente no debilita, fortalece. Si es por nosotros, estaremos hasta el 1º de marzo de 2025, pero esto es dinámico y pueden pasar cosas que establezcan que en pocos días no estemos más”, respondió, y agregó que, en caso de reeditarse la coalición, buscará que haya mayor diálogo entre los partidos que la integren.

“Sugerí un nombre y una bandera, pero no veo que ahí haya una violación a la Constitución”

En otro de los pasajes que se conocieron del libro de Amado surge que a pesar de que la Constitución se lo impedía, Manini Ríos, siendo comandante en jefe del Ejército, tuvo un rol protagónico en la formación de Cabildo Abierto.

Consultado al respecto, el legislador consideró que el papel que jugó en ese sentido no implica una violación a la Constitución.

“Claramente no hay ninguna violación a la Constitución. El dar una idea, el decir ‘hay que formar un partido’, o decir que la bandera debería ser cual… Yo no participé de ningún evento político-partidario, no recogí firmas. Simplemente doy ideas en un grupo de amigos que se reúnen, como tantas veces”, afirmó.

“Reuniones con políticos estando en actividad tuve decenas y decenas, con políticos de todos los partidos políticos, muchos de ellos hoy en el tapete. Eso no quiere decir que haga política-partidaria. En este caso, gente que estaba con sensibilidad de trabajar en política les digo que puede ser una buena idea armar un partido, sugerí un nombre y una bandera, pero no veo que ahí haya una violación a la Constitución, me parece que hay gente que se está pasando de la raya, que de cierta forma están tratando de armar escándalos como lo han hecho con nosotros una y otra vez. Lo que molesta es Cabildo Abierto. Yo no le cambio una coma a lo que está escrito; lo que está escrito está escrito”, agregó.