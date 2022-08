"No tiene necesidad": Orsi cuestionó las afirmaciones de Lacalle sobre la instalación de fibra óptica

"Si todo lo anunciamos en clave de que crack que soy yo o que espantoso es el otro, me parece que no construimos nada", señaló.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuestionó las afirmaciones del presidente Lacalle Pou sobre la instalación de fibra óptica.

Orsi opinó que Lacalle cometió un error al “tirarle un biandazo” al gobierno anterior. "No tiene necesidad", afirmó.

El intendente cuestionó las afirmaciones del presidente sobre la instalación de la fibra óptica, en referencia a las administraciones frenteamplistas. El intendente dijo que Lacalle se equivocó, y que el episodio muestra cuál es el camino que no hay que seguir.

"Hay que profundizar y tiene que seguir el proyecto, no puede quedarse ahí. El tema es que si todo lo anunciamos en clave de que crack que soy yo o que espantoso es el otro, me parece que no construimos nada", manifestó

Además, agregó que la campaña electoral no paró, y sigue desde la última elección. "El tema es contar hasta diez antes de hacer siempre una alusión a los errores o mala intención del otro", subrayó Orsi.