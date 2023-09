"No utilizo agravios para comunicarme en política, utilizo hechos", respondió Cosse tras críticas por no asistir a Congreso de Intendentes

La intendenta aseguró, en rueda de prensa, que su ausencia no se debió a "ninguna decisión" particular, sino que se trató de "distribución de trabajo".

La jefa comunal de Montevideo, Carolina Cosse, respondió este viernes a los cuestionamientos por no asistir, al igual que el resto de sus pares frenteamplistas, al Congreso de Intendentes, que se celebró el jueves. Aseguró, en rueda de prensa, que su ausencia no se debió a "ninguna decisión" particular, sino que se trató de "distribución de trabajo".

"Es eso nada más", reafirmó. Fernando Echeverría, intendente de Flores y presidente del congreso, lamentó que no recibieron "nada en la mesa, ni un llamado telefónico".

"Es una falta de respeto al Congreso de Intendentes. Están en campaña política, ese es el principal motivo. Los tres son candidatos y aparentemente les importa poco el Congreso de Intendentes y todas las obligaciones que tenemos", había criticado por su parte Enrique Antía, intendente blanco de Maldonado.

Ante una repregunta sobre el tema, Cosse manifestó: "Pero escúchame una cosa, ayer inauguramos nuevo sistema de iluminación en el Botánico" y prosiguió a enumerar las actividades que la Intendencia de Montevideo (IMM) ha llevado adelante en los últimos días.

"La IMM yo creo que por semana anuncia tres cosas nuevas, que son trabajo, que son obra", subrayó. "Los hechos hablan por mí. Yo no utilizo agravios para comunicarme en política, utilizo hechos", cerró.