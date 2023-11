"No va a haber nada que se imponga": Falero pidió "tranquilidad" a vecinos de Canelones preocupados por proyecto de autopista

“De las ocho-diez alternativas que se están trabajando ahora como posibles trazados de la autopista, cuando tengamos una vamos a llegar al territorio y hablar con los vecinos”, dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, pidió “tranquilidad” y paciencia a los vecinos de Canelones, luego de que se hiciesen públicas las molestias de varios residentes de distintas zonas ante el anuncio de que el gobierno evalúa un proyecto para construir una autopista alternativa a la Interbalnearia.

El proyecto preliminar indica que la autopista comenzaría a dos o tres kilómetros del aeropuerto, rumbo a Pando, y terminaría en Ruta 8 cerca de la Ruta 11. En total, serán 23 kilómetros. Además, se prevé que pase en su gran mayoría por terrenos que deberán ser expropiados. La obra arrancaría el próximo año y demandaría unos 18 meses de trabajo. Pero antes de iniciar, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) trabaja en una etapa previa: la definición exacta de por dónde irá el trazado, su presentación pública y la determinación del tipo de financiamiento.

No obstante, tras conocerse en los últimos meses las intenciones del gobierno, vecinos de las diferentes zonas canarias por las que podría pasar la autopista se han manifestado a través de diferentes medios en contra de la iniciativa, por entender que podría tener afectaciones negativas tanto a nivel ambiental como de convivencia.

Consultado al respecto, Falero dijo en la noche del jueves en rueda de prensa que se enteró de esos comentarios y de que algunos vecinos están preocupados, pero buscó transmitir “tranquilidad” y remarcó que todavía no hay definiciones en cuanto al trazado del proyecto.

“De las ocho-diez alternativas que se están trabajando ahora como posibles trazados de la autopista, cuando tengamos una vamos a llegar al territorio y hablar con los vecinos”, dijo el ministro.

Con esto, Falero consideró que por parte de los vecinos “hay un adelantamiento a los tiempos”. “Ni nosotros sabemos todavía cuál va a ser el trazado más adecuado. Se podrán imaginar que si hay vecinos preocupados vamos a acudir como corresponde dentro de la planificación a audiencias públicas”, agregó.

“Se necesitan permisos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), además de no afectar el medio ambiente. Vamos a tomar todas las precauciones para esta carretera. Así que tranquilidad. No va a haber nada que se imponga si no cumplimos con la reglamentación vigente”, concluyó Falero.