"No vale todo en Uruguay": Orsi anunció su "compromiso" de "no promover noticias falsas y desinformación" en la campaña electoral

Establece que su campaña tendrá “límites claros”.

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi anunció en las últimas horas su "compromiso" de “no promover noticias falsas y desinformación” en el marco de la campaña electoral.

“No vale todo en Uruguay y es eso lo que queremos plantear con fuerza, que el tema de las noticias falsas. que ya vino hace años y en otras campañas ya se vio, hay que tratar de llegar a niveles de acuerdo donde se transite esta campaña electoral pudiendo limpiar el terreno”, afirmó Orsi en rueda de prensa durante la noche del martes.

En este contexto, el precandidato frenteamplista compartió también en la noche del martes a través de sus redes sociales lo que llamó como su “compromiso por una campaña limpia, ética y decente”. Allí establece que su campaña tendrá “límites claros”, lo que abarca aspectos como “no promover noticias falsas” o fomentar mecanismos de “chequeo y verificación” de la información expuesta.

“Con esto, todos nos sometemos a estar siempre con la verdad. Que uno tenga una visión distinta a otro, puede ser, o acusar a otro de que no dice la verdad, puede pasar, el tema es cuando a propósito se instala una noticia que no existe o que no tiene que ver con la realidad, a los efectos de perjudicar a los demás”, afirmó Orsi.