"No vamos a descansar hasta encontrarlo si está en suelo paraguayo", dijo presidente Peña sobre Marset

"Búsquenme no más, no voy a entregarme nunca": Marset dijo que "nunca pensó" en negociar con las autoridades uruguayas.

El narcotraficante Sebastián Marset dijo que "nunca pensó" en negociar con las autoridades uruguayas para entregarse.

En una grabación de audio que envió a Canal 4, Marset salió el cruce de versiones que afirmaban que estaba haciendo esas negociaciones. "Primero que nada dejar claro que nunca hablé de entregarme, eso no está en esta negociación y nunca lo estuvo, solo hablé de mi hermano, mi mujer y mi cuñado, tampoco era negociación, solo pedí que fueran justos", expresó en el audio, que difundió el programa Santo y Seña este domingo.

"Parece que la política de todos los países hace lo que quiere y están bastante en complot contra mí. Búsquenme no más, no voy a entregarme nunca y tampoco me siento acorralado, como dicen", apuntó.

Marset aseguró que la operación montada para encontrarlo "es una payasada" y agregó que quiere terminar el año "tranquilo" con su familia. "El próximo año sabrán si soy ángel o demonio", concluyó.

"No vamos a descansar hasta encontrarlo"

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este lunes en entrevista con el canal GEN: "No vamos a descansar hasta encontrarlo si está en suelo paraguayo". En ese sentido, indicó que así como Marset, "cualquier delincuente" tiene que ser perseguido y arrestado por las fuerzas de seguridad.

"Si encontramos en el camino a alguna autoridad que ha sido desleal, se van a tomar las acciones pertinentes", señaló Peña, advirtiendo a quienes pudieron haber sido cómplices del narcotraficante.

Por último, reiteró que "no se van a detener" hasta dar con el paradero de Marset en caso de que esté en suelo paraguayo, como se presume hoy en día.