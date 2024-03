"No vamos a maquillar falta de trabajo": polémica en Diputados por falta de votos para tratar declaración contra actos antisemitas

"Por más que nos interesa e interpele un tema, no vamos a prestar votos porque no vengan a trabajar", dijo diputada del FA.

La Cámara de Diputados, al igual que ocurrió en el Senado, quiso tratar en la sesión de este miércoles una declaración contra los actos antisemitas que ocurrieron durante la marcha del Día de la Mujer en la Avenida 18 de Julio del pasado 8 de marzo.

Si bien el Senado aprobó el martes una declaración, en Diputados no se hizo. En ese sentido, la diputada frenteamplista Micaela Melgar explicó que fue porque "el partido de gobierno no tenía los 50 votos para iniciar el debate".

"Ayer (miércoles) el partido de gobierno presentó una propuesta de declaración que para que se discuta necesitaba un mínimo de votos (50). El Frente Amplio (FA) tenía una propuesta alternativa que queríamos proponer a la cámara, pero ellos no tenían los 50 votos", expresó este jueves en rueda de prensa.

Melgar sostuvo que su partido quería hacerle "algunas modificaciones" a la propuesta, pero que estaban "todos de acuerdo" que era necesario expresar repudio "frente a cualquier hecho de odio, racismo, discriminación, particularmente posibles expresiones de antisemitismo".

Consultada sobre si eso fue una herramienta política del FA para no discutir el tema, la legisladora dijo que estaban dispuestos a dar el debate, "pero el gobierno no tenía ni los mínimos para abrir la discusión".

"No es una cuestión de quorum, no tenían los votos para empezar la discusión. El Frente no iba a dar los votos sobre una moción que no estaba de acuerdo, después sí íbamos a discutir propuestas de modificación. Lo que es una definición política es que nosotros no vamos a maquillar falta de trabajo, falta de participación, no vamos a darle votos a la derecha porque no vengan a trabajar", apuntó.

"Por más que nos interese e interpele un tema, no vamos a prestar votos porque no vengan a trabajar. Se ha dado más de una vez ya en este año", subrayó.

"Hay que trascender las barreras de los partidos políticos"

Por su parte, la diputada colorada María Eugenia Roselló dijo que la bancada de la coalición presentó un proyecto de resolución, pero el Frente Amplio "decidió no dar los votos para apoyar como grave y urgente" el ingreso del proyecto.

"En estas causas hay que trascender las barreras de los partidos políticos y tiene que ser una causa de todos. Hay que ser claros para repudiar estas manifestaciones", expresó.

En ese sentido, pidió que todos los partidos políticos deben ser "claros y firmes en repudiarlo y ayer no sucedió". "El Frente Amplio se levantó de sala y se fue para no dar los votos. Entiendo que más allá de que a la coalición le faltaban siete u ocho votos, ellos tenían los votos para poder tratarlo", agregó.