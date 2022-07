"No votamos donde estamos el día de la elección sino donde nos corresponde votar": Corte Electoral defiende cambios en elecciones universitarias

Además, dijo Garchitorena, “la elección universitaria se ha ido complejizando en el tiempo”.

Las elecciones universitarias del próximo 19 de octubre tendrán un cambio con respecto a las ediciones anteriores: la Corte Electoral eliminó el voto observado interdepartamental.

Este cambio, dijo a Telemundo José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, se debe a un criterio que toma la organización: “No votamos donde estamos el día de la elección sino donde nos corresponde votar”.

Días atrás, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, dijo a Telemundo que este cambio "va a generar enormes dificultades" en el proceso eleccionario.

No obstante, desde la Corte Electoral afirmaron que lo que se busca es dar más garantías a las elecciones. Y que modificar el sistema responde a los propios cambios que ha tenido la Universidad y sus diferentes órdenes.

“El padrón de habilitados para votar es un padrón con muchas inconsistencias. Es un padrón muy complejo, son tres órdenes. En particular el de egresados tiene muchas inconsistencias, que es el orden que tiene menos vínculo con la Universidad; de hecho, los datos de los egresados los proporcionan las cajas de seguridad social”, apuntó Garchitorena.

“Todas estas situaciones han llevado a que, por ejemplo, el año pasado, en las elecciones universitarias, hubo gente que quedó sin votar. Concurrió a su circuito y dada la importante afluencia de votantes de otro circuito que pretendían votar observado en ese circuito, no pudieron votar luego de hacer varias horas de cola”, agregó el ministro.

Además, dijo Garchitorena, “la elección universitaria se ha ido complejizando en el tiempo”. “Originariamente era una elección básicamente montevideana; hoy, la Universidad tiene un padrón más grande y un despliegue territorial más importante. Hoy es una elección casi que nacional. Y la Corte hace tiempo viene entendiendo que tenemos que empezar a realizar la elección con criterios más electorales y atendiendo a estas circunstancias. Eso llevó a prohibir el voto interdepartamental, que a nivel nacional está prohibido hace más de 40 años”, afirmó.

Así las cosas, la Corte Electoral busca “procurar que el elector vote donde le corresponda votar”.

“En agosto, una vez que la Universidad entregue los padrones a la Corte Electoral, van a ser publicados en la web. Y a través de la página web de la Corte se podrán formular recursos para aquellos que no figuren en el padrón o entiendan que están ubicados en circuitos que no les corresponden”, agregó.

Garchitorena remarcó que “toda elección tiene que tener garantías, y parte de esas garantías son saber quiénes votan y dónde votan”.

“Tenemos que tender a esa situación. Tenemos que estimular a que todos aquellos que figuran en el padrón en lugares que no le corresponde votar, realicen el trámite de corrección para votar donde les corresponde. Entendemos que esta es la forma de estimular ese cambio, que de otra manera. De otra forma no es necesario hacerlo, porque si yo puedo votar en cualquier lugar donde me encuentre el día de la elección, nunca voy a tener la motivación para hacer ese cambio”, apuntó.

Consultado sobre la toma de estas decisiones y el vínculo con la UdelaR, Garchitorena apuntó: “Diálogo ha habido siempre, a todos niveles. Hay coordinación permanente. No nos hemos puesto de acuerdo, pero diálogo hubo siempre”.