"No voy a ir en contra de un informe técnico si es contundente", dijo Lacalle sobre posible compra de frigoríficos por parte de Minerva

"Si el día de mañana el dictamen es una zona gris, ahí habrá algo de discrecionalidad por parte del gobierno", expresó.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este jueves a la posible compra de frigoríficos por parte de Minerva y dijo que no irá "en contra" de un informe técnico de Defensa de la Competencia "si es contundente".

"Acá hay un negocio sobre el cual se le tiene que pedir a Defensa de la Competencia su opinión. Hace poco tiempo la misma empresa multinacional compró otro frigorífico y ese organismo se expresó favorablemente a esa compra", expresó el mandatario.

En ese sentido, indicó que hay que ver qué dice Defensa de la Competencia. "¿Por qué digo esto? Supongan que Defensa de la Competencia, un órgano totalmente independiente que no recibe directivas del presidente ni de la ministra de Economía, dice 'esto claramente es negro', yo no podría decir 'esto es blanco'; o al revés dice 'esto es blanco', yo no puedo decir 'es negro'. Ahora, si el día de mañana su dictamen es una zona gris, ahí habrá algo de discrecionalidad por parte del gobierno", apuntó.

"Yo tengo mi opinión acerca de la concentración o no, pero no corresponde que emita sobre todo cuando hay un organismo del Estado haciendo una evaluación. No voy a ir en contra de un informe técnico si es contundente, pero como no sé que va a decir todavía, veremos. No hay que anticiparse", concluyó.