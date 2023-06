"Nos dijeron que no porque no quieren que ayudemos a la gente", dijo Cosse sobre negativa del gobierno a préstamo del BID para la IM

"En términos vulgares, gestionar es conversar. En términos formales para un banco, gestionar un préstamo es generar todos los papeles para que se haga posible”, agregó la jefa comunal de Montevideo sobre sus gestiones ante el BID.

Tras horas de declaraciones cruzadas, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, volvió a referirse en la noche del miércoles a la polémica por el potencial préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la comuna, para el despliegue de acciones por la crisis del agua. “Nos dijeron que no porque nos quieren bloquear el trabajo con la sociedad, no quieren que ayudemos a la gente”, dijo Cosse, en alusión a la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a dar su aval para la gestión ante el BID.

En las últimas horas, el MEF no autorizó a la Intendencia de Montevideo (IM) a recibir un préstamo no reembolsable del BID. La ministra Azucena Arbeleche respondió que serán los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social los que se encargarán de asistir a la población. Ante esto, la intendenta dijo estar "indignadísima". "No sé cómo no les da vergüenza decirnos que no", criticó Cosse en una rueda de prensa el martes por la noche. Frente a ello, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo por su parte el miércoles que habló con el director ejecutivo en nombre de Uruguay del BID en Washington y le confirmó que "no hay ningún préstamo aprobado ni en discusión con la Intendencia de Montevideo" por la crisis hídrica. Y lo que llegó el miércoles en la tarde fue la voz oficial del BID a través de una misiva, donde aseguró que "actualmente no está gestionando" ningún préstamo con la IM por la crisis del agua.

Consultada al respecto el miércoles en la noche, Cosse dijo en rueda de prensa que “obvio que no está gestionando” porque la comuna no tiene “la autorización del Ministerio de Economía”. “El BID contesta lo que tiene que contestar. Nosotros entablamos conversaciones con personal del BID, que nos dijeron que era posible un préstamos no reembolsable, pero que para eso necesitaban como primer paso el aval del Ministerio de Economía. Esa es la verdad”, afirmó. "En términos vulgares, gestionar es conversar. En términos formales para un banco, gestionar un préstamo es generar todos los papeles para que se haga posible”, agregó.

En esa línea, la intendenta consideró que la respuesta de los dirigentes políticos del gobierno buscó “tergiversar” la realidad. “Lamentablemente, cada vez me asombra menos la capacidad de tergiversar la realidad de algunos actores del sector político. Lo que no se tergiversa es la realidad de la gente, eso no se puede tergiversar: la gente que toma agua salada, la que tiene problemas de presión o deficiencia renal, los puestos de trabajo que se están perdiendo, la plata que no alcanza cuando se va al supermercado. Si quieren seguir tergiversando la realidad, pueden seguir tergiversando frases, ¿pero qué es eso? Es no saber qué hacer con una crisis terrible que estamos viviendo en Uruguay. La intendencia sí sabe qué hacer, que es colaborar con la gente”, apuntó.

“Estamos ayudando a la gente: dándole agua a los merenderos, ollas, policlínicas, complejos habitacionales del BPS, refugios; ofreciendo una bomba para que OSE no tenga que hacer una erogación; y comunicándonos con organizaciones internacionales para que nos ayuden. Y eso es lo que el gobierno nacional quiere bloquear: nuestra capacidad de ayudar a la gente”, agregó.

En ese sentido, Cosse remarcó que, a su juicio, el MEF negó el aval para negocia con el BID porque quiere “bloquear” el trabajo de la IM con la sociedad. “No quieren que ayudemos a la gente. Yo voy a seguir ayudando a la gente. Yo formo parte de la realidad, la intendencia forma parte de la realidad y asume su responsabilidad en ayudar a la gente”, afirmó Cosse.