"Nos están limitando el trabajo": transportistas de escombros protestaron contra disposición de la IMM y se manifestaron

Aseguran que son "rehenes" de una situación que les impide trabajar normalmente.

Camioneros que transportan escombros protestaron contra una disposición de la Intendencia de Montevideo y se manifestaron este lunes en la entrada de la usina de Felipe Cardoso.

Según dicen, la reglamentación de la comuna -que no es nueva pero comenzó a controlarse ahora- empezó a implementarse de una manera que dificulta la tarea que llevan adelante y aseguran que son "rehenes" de una situación que les impide trabajar normalmente.

Desde 2007 la intendencia tiene vigente una reglamentación donde restringe los lugares habilitados para el depósito de escombros y tierra de las empresas encargadas de las excavaciones y el retiro de este tipo de material.

Hasta el 2022 la comuna otorgaba permisos de descarga en terrenos privados cuando el dueño así lo autorizaba, además del lugar disponible en la usina Felipe Cardoso, donde según explican los trabajadores, descargaban ocho viaje.

Sin embargo, sobre el final del año pasado esto dejó de permitirse y se restringió el espacio para descargar estos materiales en la usina.

Washington Rijo, vocero de los camioneros, dijo a Telemundo que les cortaron la fuente de ingresos que era la remoción de escombros de Montevideo. "Si viene un vecino y nos dice para tirar diez viajes de escombros nosotros no lo podemos hacer. Él tiene que ir a la intendencia para que le den permiso al terreno", explicó.

"Si nosotros volcamos de forma irregular, nos cobran una multa de $85.000 a nosotros y una multa como tres veces más cara al propietario del terreno", señaló.

El vocero indicó que en su grupo de camioneros son 80 los afectados, pero el total asciende a más de 150. Lo que hacen estos trabajadores es la demolición previo a una excavación donde se hará un edificio. "Si no podemos tirar el escombro, no podemos hacer la excavación y si no podemos hacer la excavación no se va a poder el edificio. Nos están limitando el trabajo", afirmó.

A su vez, sostuvo que desde noviembre del 2022 empezaron a multar y en abril los empezaron a "perseguir", agregó que tuvieron que "esconderse" para trabajar.

"No es tan difícil ir al lugar y ver que no sea una zona inundable o rural. Hay zonas rurales donde hemos propuesto que sean canchas de futbol, rellenar solo con tierra y hacer espacios verdes. No nos habilitan nada", remarcó.

Rijo indicó que los materiales que trasladan son todos reciclables. "El escombro es un mortero súper bueno para hacer base. No es residuo, es material", añadió.

Desde la intendencia pretenden que los camioneros le pongan GPS a los vehículos y que tapen la carga. "Nos piden la reglamentación a nosotros, pero a los camiones de la intendencia no", apuntó Rijo .

"El tema del GPS es una conducta medio abusiva de parte de la intendencia. Si nos permiten trabajar accederemos a que lo pongan. Tapar la carga es algo normal", expresó

"Lo que no estamos viendo viable es que empresas grandes estén volcando hoy en el Batallón 14, los municipios (C, D, F) están limpiando las calles y están volcando en la calle Rigel, donde están las canchas de Rentistas, frente a Los Céspedes también están volcando los residuos de calle", subrayó.