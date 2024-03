"Nos olvidamos de Salto Grande": Domenech defendió a Moreira pese a que "quizá cometió el error en adjudicación de un par de viviendas"

"Hay una desatada campaña contra Moreira, por dos situaciones que, si fueron irregulares, no fueron de significación, cuando se ignora el clientelismo político desembozado que ha habido en Salto Grande y hay en las intendencias", dijo el cabildante.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech consideró que existe una "campaña en contra de Irene Moreira" luego de que este martes se conociera el informe de la división de Jurídica del Ministerio de Vivienda que detectó "abuso y exceso de poder" en la entrega de casas durante su gestión.

"Quizá Irene Moreira cometió el error en la adjudicación de un par de viviendas -pero que en definitiva la gente tenía que pagarlas o era alquiler con opción de compra, así que el Estado no tuvo ningún perjuicio- y prácticamente nos olvidamos de lo que pasó en Salto Grande, prácticamente estamos olvidados de lo que pasa en las 19 intendencias, donde la gente entra por conocimiento personal con los políticos y donde hay una resistencia feroz a que los ingresos sean por concurso o sorteo. De eso no se habla", dijo.

Interrogado sobre dónde se originaba la supuesta campaña, respondió: "Hay campañas dirigidas a desprestigiar partidos y personas que echan sombras sobre lo que debe ser una campaña política. Hay una desatada campaña contra Moreira, por dos situaciones que, si fueron irregulares, no fueron de significación, cuando se ignora el clientelismo político desembozado que ha habido en Salto Grande y hay en las intendencias".

El senador consideró que estas situaciones donde se "magnifican los hechos" y se "minimizan otros con mucha gravedad" no le "hacen bien a la política".

Tal como se informó más temprano, el diario El País informó del informe de Jurídica del ministerio daba cuenta de que Moreira actuó de forma irregular y además no prestó la colaboración debida para poder esclarecer" los hechos durante la investigación administrativa posterior a su renuncia.

Así adjudicaron viviendas a una exempleada doméstica de Moreira que no estaba en situación de emergencia habitacional; a una integrante del instituto Melchora Cuenca de Cabildo Abierto con ingresos por encima de la línea de pobreza; otra en Rivera que no tenía informe social previo y ya había sido beneficiada y desalojada por no abonar la cuota y los gastos comunes; y también a una funcionaria que trabajaba para Guido Manini Ríos en pase a comisión.

Por eso la investigación de la directora de Jurídica Marcia Senattore concluye que el comportamiento de Moreira y del exdirector de Vivienda, Jorge Ceretta, fue “arbitrario y no se ajustó a derecho". "Actuaron con abuso y exceso de poder, hubo grave apartamiento de las normas aplicables violentando los principios de legalidad, igualdad, buena administración, buena fe, transparencia, probidad e imparcialidad, privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros que se encuentran en la misma situación", sentenció Senattore.