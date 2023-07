"Nos tiene que cambiar la cabeza": Orsi dijo que el problema del agua "todavía no se solucionó" y que se deben cambiar los hábitos de consumo

Como país no nos puede pasar jamás que no le prestemos atención a lo que te dicen los que estudiaron para eso y tienen los datos", apuntó.

Este martes la Intendencia de Canelones realizó la primera reunión de trabajo del Gabinete del Agua. Según explicó el intendente, Yamandú Orsi, especialistas de organismos internacionales les mostraron cuál es la situación del agua en Uruguay.

"Todos nos pintaron un panorama de cómo la están viendo en el país y en Canelones. Falta mucho, todavía no se solucionó", expresó el jerarca este miércoles.

"Las soluciones que pensábamos llevar adelante en el país, quizás nos quedan cortas por el panorama que se nos pintó desde el punto de vista del clima y del manejo histórico que hacemos del agua. Nos tiene que cambiar la cabeza", aseguró.

Orsi agregó que la clase política está analizando cuestiones que apuntan a la "supervivencia". ¿"Quién iba a imaginar que íbamos a tener un problema de agua potable? Nadie, de verdad nadie", señaló.

El intendente explicó que desde la comuna ya se realizan perforaciones en el departamento y los expertos en agua subterránea recomendaron dónde perforar para que la intendencia tome acciones.

Los técnicos que participaron de la reunión manifestaron que el río Santa Lucía está "muy lejos" del caudal normal y plantearon que se debería pensar en tener otra toma de agua que no sea la de Aguas Corrientes.

Ante esto, Orsi dijo que deberán coordinar acciones con otros organismos y explicó que desde la academia hay estudio avanzados para ir por el camino correcto.

"Me quedó claro que la Universidad de la República tiene bastante avanzado los estudios como para que no metamos la pata. Como país, cuando esto lo llevamos a una especie de discusión entre partidos, no nos puede pasar jamás que no le prestemos atención a lo que te dicen los que estudiaron para eso y tienen los datos", subrayó.