"Nos vamos a mover para que el proyecto no se apruebe": Pit-Cnt no descarta impulsar un referéndum contra la reforma jubilatoria

Este martes se llevó adelante un paro general parcial convocado por el Pit-Cnt en contra de la reforma jubilatoria. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo en rueda de prensa que la clase trabajadores "le dice no" al proyecto que propone "trabajar más para cobrar menos".

Además, remarcó que es una reforma "antipopular" y como tal el movimiento obrero "se opone" y propone abrir "un mecanismo de real diálogo social" que permita considerar todas las aristas vinculadas a una reforma integral, "no solo jubilatoria sino de la seguridad social".

Abdala dijo que "llama la atención" que la iniciativa se vote antes del 2023 "cuando el Poder Ejecutivo estuvo más de un año" para presentar un proyecto y "ahora lo quiere votar de manera aceleradísima".

"Calculo que lo que quieren es que la gente no se entere de cuál es el proyecto para no asumir los costos políticos que implica esta reforma", afirmó.

El presidente del Pit-Cnt reconoció que están de acuerdo con una reforma de la seguridad social, pero de otra forma. "Hay que discutir financiación, derechos y hay que sacar a las AFAP y al capital financiero de un régimen que tiene que estar pensado para la protección social, no para la acumulación", agregó

Consultado sobre otro tipo de medidas y en particular impulsar un referéndum, Abdala comentó: "No descartamos ninguna de las formas y nos vamos a mover para que el proyecto no se apruebe".

Por otra parte, indicó que el movimiento sindical va a abrir un diálogo general con la población para explicar los contenidos de la reforma jubilatoria. "Si la gente está clara y sabe cómo se le perjudican sus derechos, yo creo que el Parlamento -que es la caja de resonancia de lo que opina la sociedad- no va a aprobar un proyecto de este tipo", manifestó.

Por último, dijo que defienden los derechos de los trabajadores y del pueblo. "Hay un espíritu de confrontación con la gran mayoría de la población en el gobierno que hace un proyecto de reforma donde plantea trabajar más para cobrar menos. ¿Cómo un movimiento sindical con dos dedos de frente no se va a oponer a un proyecto de ese tipo?", subrayó.