"Vamos a propiciar siempre la paz": la respuesta de Delgado tras críticas por voto de Uruguay en la ONU sobre tregua en Gaza

Uruguay se abstuvo de votar una resolución no vinculante de la Asamblea General de la ONU que pedía una "tregua humanitaria inmediata y duradera" y la entrega de víveres y servicios esenciales a la población de la Franja de Gaza.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, fue el primer integrante del Poder Ejecutivo en manifestarse acerca del voto de Uruguay en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acerca del pedido de tregua en la Franja de Gaza, zona a la que Israel está bombardeando intensamente desde hace más de tres semanas como respuesta al ataque del grupo terrorista Hamás del pasado 7 de octubre.

¿En qué se basó la posición de Uruguay en la ONU? Esa fue la consulta que este miércoles Telemundo le realizó en Rivera a Delgado. "Creo que el canciller ha hecho declaraciones al respecto y ha hecho un comunicado al respecto. Nosotros vamos a propiciar siempre el tema de la paz. Hemos condenado el ataque en su momento como fue público por parte del presidente y la Cancillería. Y en este caso un llamado a la paz, que me parece que no hay habitante uruguayo que no esté atento a que esa sea la consigna", respondió.

Al momento, el ministro Francisco Bustillo no se ha manifestado sobre este tema. Sí se emitió un comunicado el mismo viernes en que se "rechaza toda forma de violencia, amenaza o uso de la fuerza en violación directa de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".

El Frente Amplio presentará una moción en la comisión de Asuntos Internacionales del Senado para que “el gobierno explique su voto ante la ONU”.

“La postura que Uruguay sostuvo con esta moción es contraria a la que ha habido en la historia del país con respecto a defender causas humanitarias, creo que no debe neutralidad y abstención cuando hablamos no de tomar posición hacia un lado o hacia otro: cuando hay un acto de terrorismo, como el que cometió Hamás, hay que decirlo; y cuando se están dando una serie de muertes muy grandes de civiles en Gaza que nada tienen que ver”, dijo el senador José Carlos Mahía este miércoles.

Con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones, la Asamblea General aprobó el texto propuesto por Jordania en nombre del grupo árabe, en el que no se nombra ni a Hamás ni a Israel.