"Cuando quiero un dato fidedigno, no llamo por teléfono": qué dijo Balbi en su declaración en Fiscalía sobre la reunión con Ache

"Sentía, palpaba, que no estaba la diligencia que entendía que debía haber de parte de una oficina pública", dijo Balbi ante el fiscal Machado sobre la cónsul.

El abogado Alejandro Balbi declaró este lunes ante el fiscal Alejandro Machado en la causa que investiga la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, en ese momento preso en Dubái.

Telemundo accedió al contenido de la declaración, en la que Balbi relata con detalles cómo se sucedieron los hechos.

En primer lugar, contó que Marset lo contrató en el segundo semestre de 2019, cuando él lo contrató con el objetivo de "cerrar tres causas". Marset, en ese momento, estaba en libertad.

"En setiembre de 2021 recibo una comunicación de su señora. Me informa que su esposo está detenido en Dubái. Estaba muy nerviosa. Estaba con sus hijos menores de edad", relató Balbi sobre el comienzo de los hechos que originan la investigación judicial. La detención, como es sabido, fue por presentarse con un pasaporte paraguayo falso.

Balbi aseguró que la esposa estaba "desesperada" y él le recomendó "acercarse al consulado compatriota" para asesorarse.

El abogado narró que se contactó a través del mail con Nelson Chabén porque su secretaria le dijo que era el embajador de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, ya no lo era, por lo que perdió varios días esperando una respuesta que nunca llegó. Entonces llamó a quien sí ocupaba el cargo: Álvaro Ceriani.

"Ya sé por qué me estás llamando', le dijo el diplomático, y le sugirió que siguiera el tema con la cónsul Fiorella Prado. "Desde el 7 de octubre hasta que terminó el tema del pasaporte fue mi contacto directo", dijo Balbi sobre Prado.

Sin embargo, su vínculo con Prado no fue el mejor. "Notaba de parte de la cónsul cierta resistencia y reticencia en la gestión que yo estaba haciendo. La olfateaba. (...) Siempre me hablaba que pedía instrucciones a Cancillería, no me decía a quién. (...) Sentía, palpaba, que no estaba la diligencia que entendía que debía haber de parte de una oficina pública", dijo.

Ante esta situación, el 17 de noviembre, decide enviarle un mensaje a Ache, una persona que definió como "conocida" porque sus familiares han coincidido con él en la dirigencia de Nacional.

"Le escribí un Whatsapp, creo que está agregado a la causa, que quería hablar con ella por un expediente de Cancillería, o una averiguación", rememoró. La respuesta de Ache demoró siete días y no llegó por la misma vía, sino que lo llamó. El 24 de noviembre la jerarca lo invitó a ir a su despacho.

"Me atiende en su despacho. Le pregunto si sabía cuándo salía la valija diplomática para Emiratos Árabes. Me dijo que no tenía idea, pero llamó por la línea interna a una persona que no sé. Preguntó y colgó. Ahí: 'qué es de tu vida', 'cómo están tus hijos'. A los 30 segundos vuelve a sonar el teléfono y le dicen que la valija salió hoy (24 de noviembre). Pah, bueno, estaba convencido que era el 26. Fue una mala noticia porque la gestión que estaba llevando adelante no iba a llegar a término. No duró ni cinco minutos (la reunión)", expresó.

"Cuando quiero un dato fidedigno, no llamo por teléfono", respondió al ser consultado sobre por qué no había evitado esa reunión con un mensaje de texto.

El fiscal le repreguntó varias veces si en algún momento le indicó a Ache cuál era el motivo de su consulta y a quién representaba, algo que el abogado descartó en cada ocasión. "No lo entendí relevante", se justificó.

"No nos cierra, parece una mala comedia venezolana, argentina. Los protagonistas le van a decir uno a otro quién es el asesino, van al corte y a la vuelta dicen: 'vamos a tomar un café'. No cierra esa parte de la historia", retrucó el fiscal, pero ante la misma pregunta, Balbi no cambió su discurso.