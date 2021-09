Novick presentó recurso ante Corte Electoral y diputado Peña dice que "sigue confundiendo partido político con local comercial"

El empresario y fundador del Partido de la Gente quiso impugnar los resultados de un congreso convocado por los convencionales de una lista. El único legislador del lema lo acusó de "espiar mal" y de estar "haciendo gala del más claro desconocimiento".

El empresario y excandidato presidencial Edgardo Novick presentó un recurso ante la Corte Electoral para impugnar los resultados del congreso convocado por los convencionales de la lista 3 millones del Partido de la Gente, donde se erigió al diputado Daniel Peña como presidente del lema que fundó.

Según informó Búsqueda este jueves, el recurso fue presentado el 18 de agosto, exactamente seis días después de que se reuniera el órgano deliberativo departamental. El documento presentado por Novick tiene 12 puntos y explica por qué no sería válida la elección de Peña.

La Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral trató el tema el pasado martes pero, de acuerdo a lo que publicó el semanario, los ministros entienden que no pueden hacer nada porque el partido aún no les ha informado sobre el cambio de autoridades que se concretó a partir de la convención. E incluso si lo hicieran, aseguran que no está dentro de sus competencias lo que les plantea el empresario.

El recurso fue firmado por Novick en calidad de presidente del Partido de la Gente y por Analía Laiño, la vicepresidenta. Además tiene la rúbrica del abogado constitucionalista Ruben Correa Freitas.

Luego de que Búsqueda diera la noticia este jueves, Peña indicó a Telemundo que la presentación de Novick es "tan poco seria que se anula sola y demuestra que lo que quieren es que el partido definitivamente no funcione".

El diputado, que fue electo en 2019 bajo el lema del Partido de la Gente, afirmó que el empresario "sigue confundiendo partido político con local comercial".

"El mensaje es: si no tenés plata, tu voto no vale", agregó, y argumentó que la única razón dada es que "los congresistas no estaban al día con el aporte partidario". "Es decir: un partido que no funcionaba, y que estaba cerrado, y que fue sancionado por la Corte Electoral por no rendir cuentas, cuestiona a los congresistas por no estar al día", apuntó.

Peña sostuvo que Novick y sus aliados "espiaron mal" porque, "haciendo gala del más claro desconocimiento", dijeron que en Zoom no sesionó la cantidad suficiente de congresistas. "Vieron una sola sala de zoom durante la sesión, pero el congreso se realizó con varias salas de zoom a la vez. Tenemos el reporte oficial de la plataforma Zoom certificando esto, y tenemos además el voto presencial de los congresistas certificado ante escribano público", dijo.

"Por lo cual, la mayoría absoluta decidió cambiar las autoridades y la anterior conducción se niega a reconocerlo. Es otra muestra de la triste caricatura que representa todo esto", sentenció.

"Está claro que ni los congresales nacionales ni yo queremos generarle problemas al gobierno", indicó el legislador. "Vamos a dejar que Novick se siga encerrando en sus propios caprichos, presentando chicanas e impugnaciones sin ningún respaldo, y que corra el riesgo de quedarse hablando solo", señaló.