"Novickhalloween": así describió Daniel Peña el congreso nacional del Partido de la Gente

"Mintiendo y llevando adelante este tipo de mamarrachos, Novick pretende seguir utilizando un partido que él mismo destruyó", sostuvo Peña a través de un comunicado

"Un Novickhalloween". Así catalogó el diputado del Partido de la Gente Daniel Peña el congreso que llevó adelante su correligionario Edgardo Novick con el fin de renovar las autoridades de la fuerza política. El nuevo presidente del partido es Pablo Paiva y el vicepresidente elegido fue Edgardo Costa, mientras que Novick seguirá en la Mesa Ejecutiva.

"No tiene los congresales necesarios ni siquiera para sesionar. Esta es otra estafa política de Novick", enfatizó Peña, enfrentado al empresario desde hace tiempo. Para el parlamentario, el congreso fue "fantasma" y tuvo el fin de "engañar a la gente".

"Mintiendo y llevando adelante este tipo de mamarrachos, Novick pretende seguir utilizando un partido que él mismo destruyó", expresó a través de un comunicado. Según considera el sector de Peña, esta última acción sobre pasó "todos los límites" por lo que solicitarán que se acredite el cumplimiento de los requisitos "legales y estatutarios". Peña también considera tomar acciones legales con motivo de fraude, ya que asegura que su sector representa el 70% de la fuerza política por lo que debió ser parte del acto eleccionario.

El argumento en que basa sus declaraciones es que la corriente de Novick no posee los congresales y al momento del congreso "lo que hizo es una reunión de personas que se sacaron una foto de espaldas". "Novick no hizo un congreso, lo que hizo fue una reunión de Halloween", cargó el diputado.

Por último, Peña subrayó que están "ante una persona muy peligrosa que se dedica a chantadas y maniobras oscurantistas como esta". Agregó que pedirán los nombres de quiénes sesionaron "el congreso fantasma".

Por su parte, el ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach explicó a Telemundo que en este caso el organismo no tiene que ver en el tema porque carece de las potestades constitucionales para intervenir. Sostuvo que al no estar previsto en la Constitución de la República, la Corte Electoral no fiscalizó el recambio de autoridades en el Partido de la Gente. "Como no se lo hace en ninguna de las elecciones internas de ningún otro partido", precisó Klappenbach.

En caso de que el diputado Peña presente una denuncia ante la Corte Electoral, se analizarán los elementos y si existen competencias para intervenir, añadió.