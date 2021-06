"Nuestra fuerza política se resiste a naturalizar la enfermedad y la muerte", dice el Plenario del FA

El órgano partidario sesionó de forma virtual este sábado.

El Plenario Nacional del Frente Amplio mantuvo una sesión virtual este sábado. Al terminar el encuentro, el órgano partidario emitió una declaración que apunta al Poder Ejecutivo, que a su juicio no respondió a la "postura dialoguista" de la coalición de izquierda.

"Nuestra fuerza política se resiste a naturalizar la enfermedad y la muerte, como si esta fuera un problema individual y no una cuestión de salud pública", indica la declaración del Plenario Nacional.

"El fracaso evidente de la estrategia de 'libertad responsable', que al final no apuntaba a otra cosa que a no hacerse cargo del problema nos deja en el peor lugar del mundo en la política de combate a la pandemia. Es imperioso intentar una estrategia diferente, pero quienes deben tomar las decisiones no están dispuestas a hacerlo", agregó el organismo.

Por eso la oposición respalda la interpelación en el Senado a los ministros Daniel Salinas (Salud Pública) y Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas), que será llevada adelante por el socialista Daniel Olesker y es promovida por toda la bancada.

"Alcanza a ambas carteras, porque entendemos que las soluciones deben comprender tanto los aspectos sanitarios como los socioeconómicos. El Frente Amplio estará siempre luchando por la defensa de los derechos humanos y las necesidades de la gente, en esta lucha por la vida", indicó el Plenario.

Según el Frente Amplio, la respuesta del gobierno "fue contundente". "No está dispuesto a tomar nuevas medidas de reducción de la movilidad social (haciendo caso omiso a las recomendaciones del GACH), ni compensaciones económicas a las familias y a las pequeñas empresas y con mayores dificultades".

El gobierno "ratifica así, una vez más, una política de favorecimiento a los sectores más privilegiados de la sociedad", según el Plenario.