"Nuestros soldados están sacrificando sus vidas para que la tragedia de 1986 no vuelva a ocurrir": alerta por combates cerca de Chernóbil

Las autoridades ucranianas informaron de combates cerca del depósito de residuos nucleares de la central de Chernóbil, donde las fuerzas rusas llegaron tras haber entrado por la frontera con Bielorrusia.

Según un consejero del ministerio de Interior ucraniano, Anton Guerashtshenko, las "tropas de los ocupantes entraron desde Bielorrusia en la zona de la central de Chernóbil". "Los miembros de la Guardia nacional que protegen el depósito ofrecen una resistencia obstinada", dijo en la red de mensajes Telegram.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo este jueves que las tropas de su país combatían para que las fuerzas rusas no tomasen el control de la planta, escenario del peor accidente nuclear de la historia.

"Las fuerzas de ocupación rusas están tratando de tomar Chernóbil. Nuestros soldados están sacrificando sus vidas para que la tragedia de 1986 no vuelva a ocurrir", escribió Zelenski en Twitter, en referencia a la fecha de aquel desastre.

