Nueva encuesta de intención de voto otorga un 5 % al excomandante Manini Ríos; Frente Amplio lidera con 38 %

El Partido Nacional recoge un 25 % y el Partido Colorado un 13 %, según Grupo Radar.

La encuesta, realizada entre el 28 de marzo y el 12 de abril, marca la irrupción de un nuevo candidato: el excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, precandidato por Cabildo Abierto.

“No pudiendo imaginar de antemano que su intención de voto iba a ser tan significativa, al presentar el “menú” de partidos optamos por agregar entre paréntesis “Manini Ríos” al lado del nombre del partido Cabildo Abierto. Si bien eso claramente introduce un error, ya que no hacemos eso con los demás partidos, el resultado no deja de ser significativo: el Frente Amplio obtiene un 38% de intención de voto; le siguen el Partido Nacional con 25%, el Partido Colorado con 13%, Cabildo Abierto con 5%, y el Partido Independiente con 2%; el Partido de la Gente, Unidad Popular, el PERI y el Partido Verde Animalista aparecen con 1% cada uno; un 5% dice que votará en blanco o anulado y un 7% no sabe o no quiere contestar la pregunta”, apuntan desde Grupo Radar.