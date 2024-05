"Nunca digas nunca, pero hoy no la veo", dijo Pedro Bordaberry sobre su posible regreso a la política

"Casi todos los precandidatos tienen gente que a mí me apoyó mucho, entonces siento que si apoyo a uno y no a otro, de repente estoy en contra de alguien que trabajó conmigo y le debo mucho”, apuntó.

“Nunca digas nunca, pero hoy no la veo”. Esa fue la respuesta del exsenador colorado Pedro Bordaberry cuando le preguntaron si planea regresar a la actividad política.

A finales del período de gobierno anterior, Bordaberry anunció que no se postularía ningún cargo en las elecciones de 2019 y que daría un paso al costado de la actividad política. Sin embargo, con la cercanía de las elecciones internas de este 2024, su nombre comenzó a sonar para un posible retorno. No obstante, eso no se concretó.

¿Por qué no se decidió a volver a la política? “Miro las cosas y me parece que es fundamental en política pensar un poquito más hacia adelante, ver las ganas que tenés. Me tocó hacer una campaña en 2005, e hice una campaña formidable, tenía unas ganas bárbaras. En 2009 hicimos una campaña líndisima. Y después no tenía ese… tenés que tener unas fuerzas y unas ganas, y de repente ves que hay gente más joven con esa fuerza y esas ganas; pero uno nunca tiene que desistir, andá a saber si no las encuentro de aquí al día de la elección”, afirmó Bordaberry este miércoles a la noche en rueda de prensa, y agregó: “Nunca digas nunca, pero hoy no la veo. Hoy trataré de apoyar a todos, al partido y a todos en el Uruguay”.

Bordaberry participó en el estreno de la película dedicada al expresidente fallecido Jorge Batlle. Allí, el exsenador también fue consultado sobre cómo ve la interna del Partido Colorado y su piensa apoyar públicamente a alguno de los precandidatos,

“Espero que el partido vote bien, soy colorado y voy a votar al partido. No quiero ponerme de comentarista. Veo que hay muchos haciendo mucho esfuerzo, está bueno que lo hagan, y hay que apoyarlos como me apoyaron a mí en su momento. Quiero que le vaya bien a todos, en todos los sectores tengo amigos y gente que estuvo conmigo y me apoyó. Casi todos los precandidatos tienen gente que a mí me apoyó mucho, entonces siento que si apoyo a uno y no a otro, de repente estoy en contra de alguien que trabajó conmigo y le debo mucho”, apuntó.

Más allá de eso, Bordaberry consideró que la actual está siendo “una campaña rara” y “falta de efervescencia”.

“No veo en la campaña el entusiasmo que he visto en otras. De repente es porque estoy un poquito más lejos. Pero yo veía otra efervescencia en todos los partidos, no veo esa efervescencia de otros momentos, como que cuesta arrancar. De repente es porque la situación económica es buena, y eso no crea tanta pasión. Pero me da la sensación de que no hay esa fuerza de la campaña, de repente está más adelante”, afirmó.