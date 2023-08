"Nunca voy a estar conforme cuando se me acusa de cosas que no son verdad", dijo Penadés tras primera ronda de declaraciones de denunciantes

En tanto, la fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione, quien lidera la investigación, afirmó que se retiraba muy satisfecha con las declaraciones anticipadas de las víctimas.

Durante la jornada del miércoles declararon de forma anticipada tres de los nueve denunciantes del caso del exsenador nacionalista Gustavo Penadés, investigado por presunto abuso sexual de menores.

Así, se cumplió la primera de tres instancias en las que los denunciantes responderán las preguntas de los abogados y la Fiscalía. Estas primeras instancias se han preservando las identidades de las víctimas, algo que fue apelado sin éxito por parte de las defensas de Penadés y el docente que presuntamente hacía de nexo entre él y sus víctimas, Sebastián Mauvezín.

El miércoles fue la primera vez que ambos escucharon el testimonio de parte de quienes los acusan de explotación sexual de menores.

A la salida de la audiencia, Penades reiteró que lo acusan de cosas que no son verdad.

“La jueza ha declarado secretas todas las actuaciones, así que no vamos a hacer declaraciones. Nunca voy a estar conforme cuando se me acusa de cosas que no son verdad”, afirmó en rueda de prensa.

En tanto, la fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione, quien lidera la investigación, afirmó que se retiraba muy satisfecha con las declaraciones anticipadas de las víctimas.

“Me voy muy satisfecha por las declaraciones de prueba anticipada. Una de las personas no pudo venir, no sabemos si vendrá en estos días, nos pondremos en contacto con esa persona”, apuntó, y agregó que existe también un testigo con reserva de la identidad, además de los nueve denunciantes.