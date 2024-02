Oferta laboral en Telegram y varias escalas para llegar de Venezuela a Uruguay: así era la maniobra por trata de personas en Artigas

La fiscal Massaferro solicitó como medida cautelar la prisión preventiva de todos los imputados por el plazo de 120 días.

La Fiscalía Letrada Departamental de Artigas imputó a cuatro hombres y dos mujeres "por la presunta comisión de un delito de trata de personas en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir, en calidad de autores".

La fiscal Sabrina Massaferro solicitó como medida cautelar la prisión preventiva de todos los imputados por el plazo de 120 días. El juez dispuso además la fijación de domicilio, "prohibición de abandonar el territorio nacional y retención de sus documentos de viaje, prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas, arresto domiciliario nocturno y uso de dispositivo de monitoreo electrónico".

En total se identificaron a 28 ciudadanos venezolanos que fueron captados en su país para trabajar en condiciones infrahumanas y que figuran como víctimas en la investigación.

La maniobra

Estas personas llegaron a Uruguay el pasado 12 de enero. "Vinieron tras ver en Telegram una publicación de oferta laboral que realizó una de las imputadas, quien se presentó como psicóloga de la empresa", indicó la Fiscalía en el documento de solicitud de formalización.

La publicación estaba dirigida a captar personas en Venezuela. Una de las víctimas envió su currículum y le pidieron que se consiga un equipo de trabajo para trabajar en Artigas en una cantera de piedras semipreciosas.

Según detalló el organismo, tres de los imputados realizaron a cada una de las víctimas varias entrevistas a través de video llamadas, y les realizaron la oferta de empleo.

Se les ofreció "alojamiento, comida, seguro médico y wifi, y la suma de un sueldo base de U$ 250 o U$ 500 dólares mensuales (según la tarea a desempeñar), mas bonos por producción, horas extras, bonos por buena convivencia con el grupo, bonos por mantenimiento y cuidado de las máquinas, lo que alcanzaría la suma de US$ 1.500 a US$ 2.000 por mes".

Los ciudadanos venezolanos accedieron a la oferta laboral y partieron en ómnibus desde Anaco hacia la ciudad de Santa Elena. Cruzaron la frontera con Brasil, y después de cuatro escalas, llegaron a San Pablo (Brasil) donde embarcaron en avión hacia Montevideo.

Explotación laboral

Una vez en Artigas fueron derivados a la cantera Sita en Catalán Grande, administrada por uno de los imputados. Allí les retuvieron los documentos y cada vez que reclamaban les decían "que estaban en otro lugar, en Montevideo, en una chara o en una caja fuerte reteniéndolos por aproximadamente un mes". Una de las imputadas les hizo firmar una declaración jurada y los contratos sin lectura previa.

Cuando comenzaron a trabajar debieron hacerlo durante 12 horas por día en la cantera de piedras y se les abonaría un sueldo de US$ 250 dólares; tres de las víctimas se retiraron inmediatamente al advertir la situación.

El primer pago que recibieron fue el 31 de enero (primera quincena trabajada) por US$ 180. Las víctimas empezaron a reclamar y los imputados enviaban a quien se quejaba a otra ciudad "con excusas y engaños".

Una de las víctimas fue enviada a San Pablo con la excusa de ir a buscar a más trabajadores. Allí descubrió que eso "no era real" y que no había personas para trasladar. "Al día de la fecha se encuentra alojado en un Centro de Acogida, debiendo hacer una declaración jurada de insuficiencia de recursos para recibir asistencia del Estado. Los imputados no contestaron más su teléfono", agregó el documento fiscal.

Otras dos víctimas fueron enviadas hacia Curitiba con la excusa de ir a buscar maquinaria "lo cual tampoco era real", permaneciendo en esa ciudad hasta el día de la fecha y sin recursos.

Estas situaciones se reiteraron hasta el jueves 22 de febrero. Ese día arribaron otros siete ciudadanos venezolanos al país, todos "de la misma forma" que las primeras víctimas. Fueron trasladados por los imputados en una camioneta hacia un hostel. En ese lugar firmaron el contrato y tres hojas en blanco.

Cuando se estaban retirando de ese lugar, los ahora imputados fueron detenidos antes de que enviaran a las nuevas víctimas a Artigas.