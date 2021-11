Oficial de la Guardia Republicana imputado tenía 16 granadas desactivadas y cientos de cartuchos en su casa

Trabajaba en pase en comisión como seguridad y chofer de la diputada Susana Pereyra, casada con el exministro del Interior Eduardo Bonomi, pero la legisladora dio de baja el vínculo a las horas de que la Justicia diera lugar al pedido de la Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación publicó la solicitud de formalización del efectivo de la Guardia Republicana imputado por receptación y tráfico de armas interno e internacional. El oficial trabajaba en pase en comisión como seguridad y chofer de la diputada Susana Pereyra, casada con el exministro del Interior Eduardo Bonomi, pero la legisladora dio de baja el vínculo a las horas de que la Justicia diera lugar al pedido de la Fiscalía.

La Justicia finalmente imputó al oficial de la Guardia Republicana, que permanecerá durante 120 días en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

De acuerdo al documento del ministerio público, en un procedimiento de rutina, funcionarios de la Dirección de Aduanas inspeccionaron una encomienda proveniente del exterior el 6 de octubre, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

El paquete estaba remitido a un individuo que residía en Toledo (Montevideo) con el siguiente rótulo: "Bolsos, carteras, y mochilas, máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes". Sin embargo, la inspección pudo determinar que se trataba de partes de armas de fuego correspondientes a una pistola marca Colt, modelo M191 l, calibre 45.

El receptor del envío era un funcionario del Ministerio del Interior que no poseía armas de fuego registradas a su nombre y no se encontraba inscripto como coleccionista ni como representante comercial. "Interrogado manifestó que le fue solicitado por su compañero M.A.R., su nombre para poder realizar la importación, dado que el mismo habría sobrepasado el cupo permitido", detalla la solicitud.

A partir de este dato, los investigadores dieron con el ahora imputado. Solicitaron a la Dirección Nacional de Aduanas el histórico de envíos que había recibido este año, constatándose que había usado las tres franquicias permitidas por ley. Estos envíos valieron U$S 109,56, U$S 117,22 y el incautado, US$ 117,22. Todos tenían una etiqueta que no correspondía con la mercadería.

Personal policial allanó la casa del sospechoso, que no se encontraba en la propiedad pero sí su pareja. Allí encontraron una serie de armas y municiones, entre ellas 16 granadas de humo y gas desactivadas, cientos de cartuchos de distintos calibres y tres culatas para pistola Glock.

"De acuerdo a los hechos antes indicados, el imputado es presunto autor de un delito de Tráfico Internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados (arts. 8 y 9 de la ley 19.247) en reiteración real con un delito de Tráfico interno, y un delito de receptación de armas de fuego (arts. 60 y 350 Ter del C.P.)", indica el pedido de la Fiscalía.

A continuación, la lista de armas y municiones incautadas en el allanamiento:

1) Un revólver sin marca visible, calibre 32 corto nro. xxxxx.

2) Seis cargadores marca Glock modelo 17.

3) Un grip porta cargador para pistola.

4) Tres culatas para pistola Glock.

5) 292 vainas calibre 38 y 9 mm.

6) 89 cartuchos calibre 12.

7) 143 puntas

8) 7 cartuchos calibre 4,4.

9) 5 cartuchos calibre 32.

10) Una vaina calibre 32.

11) 14 cartuchos 7 mm.

12) 14 cartuchos calibre 762.

13) 5 cartuchos calibre 223.

14) 3 cartuchos calibre 45.

15) 1 cartucho calibre 50.

16) Un cartucho calibre 357.

17) Un cartucho calibre 16.

18) Un cartucho calibre 24.

19) 7 cartuchos calibre 22.

20) 2 cartuchos calibre 380.

21) tres cartuchos calibre 22.

22) Un cartucho calibre 30.

23) 625 cartuchos calibre 38

24) 102 cartuchos de 9 mm.

25) 7 granadas de humo y gas desactivadas.

26) 9 granadas de humo y gas desactivadas.