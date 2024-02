Oficialismo comparó gestión actual de ASSE con la anterior del FA en el Parlamento; oposición cuestionó números y se refirió a "irregularidades"

El diputado Lereté reconoció que es parte de una estrategia con fines electorales, de la misma manera que fueron convocadas las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Este martes, durante la sesión de la Comisión Permanente del Parlamento, el oficialismo comparó la gestión actual de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) con la anterior del Frente Amplio (FA). El diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté reconoció que es parte de una estrategia con fines electorales, de la misma manera que fueron convocadas las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, señaló que al inicio de su gestión SAME 105 tenía 19 ambulancias, de las cuales siete estaban operativas. "Hoy tenemos 37 ambulancias propias del servicio", destacó. A su vez, subrayó que los tiempos de asignación de traslados bajaron sensiblemente de "2,5 horas, hoy pasó a doce minutos".

Legisladores del Partido Nacional promovieron la convocatoria a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de ASSE. “La ciudadanía va a decir ‘Frente Amplio o coalición’, pues bien, hay que comparar gestiones y sobre esa base decir que en esta administración todo se ha realizado por los carriles normales”, dijo Lereté en rueda de prensa.

El oficialismo pretendió comparar la gestión actual con la anterior del FA, y denunciar presuntas irregularidades del periodo pasado. “Han estado en campaña electoral desde el momento en que asumieron el gobierno, porque las comparaciones es de lo único que se ha hablado a lo largo de todo este tiempo”, criticó por su parte, la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry.

“A mí me parece que acá lo que hay es un entrevero de números, que no se sabe ni siquiera cómo están construidos, a los efectos de no explicar algo que es fundamental: que ha habido irregularidades en la contratación, que hay improvisación, y que efectivamente esto no está redundando en calidad de asistencia para la gente”, agregó Etcheverry.

La semana pasada fueron convocadas las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que destacaron inversión récord en obras viales. “Es parte, no solo de una estrategia, de un relato que se está construyendo en función a qué: a la realidad del periodo anterior y del periodo actual, y sobre esa base la ciudadanía sacará sus conclusiones”, aseguró Lereté.