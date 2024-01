"Olor nauseabundo": denuncian que niños que estuvieron en juegos de agua del Parque Villa Dolores terminaron con vómitos, fiebre y diarrea

"No se trató de aguas servidas, sino de aguas estancadas que no habían sido pasadas por el filtro previamente debido a sus desperfectos", explicó la IMM

Un grupo de madres que llevaron a sus hijos a los juegos de agua del parque Villa Dolores denunciaron ante la administración un "olor nauseabundo" proveniente del agua.

"Fue el sábado en la tarde. A medida que nos acercamos a los juegos empezamos a sentir un olor nauseabundo, muy feo. Los dejamos meterse, en mi caso mi hijo de siete años salió enseguida diciéndome ‘mamá el olor que hay es horrible’, lo sequé y lo cambié", comentó a Telemundo Valeria, madre de uno de los niños afectados.

"Yo pensaba que el olor podía venir de la canaleta, pero cuando lo estoy cambiando sentí que el olor lo tenía impregnado en la cabeza, asumí que no era solo un tema de olor, sino que venía del agua. En la noche empezaron a sentirse mal, algunos vomitaron. De los diez niños, ocho se enfermaron. Todos tuvieron vómitos y fiebre, y algunos descompostura. El denominador común fue que estuvimos todas en el parque", manifestó.

Valeria indicó que hicieron la denuncia al Municipio CH, a la Intendencia de Montevideo, en redes sociales y en la administración, quienes les dijeron que ya habían recibido varias, "pero nadie cerraba el parque".

"Ayer lunes había un cartel que decía 'aguas en mantenimiento', pero ¿qué certezas hay realmente que el agua de ahora está bien? Me encanta el parque, pero no me da confianza esta agua", afirmó.

"El problema fue el agua, mi hijo grande que tuvo contacto con el agua se enfermó y el chico, que no entró al agua, no. Una de las madres le pasó bicarbonato de sodio en la cabeza porque no se le iba el olor, había quedado impregnado en el pelo y en la ropa", apuntó y agregó que "la mayoría" de los niños ya se recuperaron.

Consultada por Telemundo, la Intendencia de Montevideo señaló que hubo un "desperfecto técnico" en el filtro e "inmediatamente" iniciaron el protocolo de higiene de limpieza.

"Este procedimiento tuvo una duración de tres días entre la reparación y la puesta a punto, quedando subsanado el problema hoy (martes). No se trató de aguas servidas, sino de aguas estancadas que no habían sido pasadas por el filtro previamente debido a sus desperfectos", explicó la comuna.

Por último, la intendencia indicó que los juegos se encuentran habilitados nuevamente "tras haberse reparado el desperfecto".