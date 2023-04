Ope Pasquet respondió a Pedro Bordaberry, que usó una frase de Batlle y Ordóñez para oponerse al aborto y la eutanasia

El diputado afirmó que el expresidente no opinó nunca sobre esos temas.

En su columna de opinión del domingo en el diario El País, Pedro Bordaberry citó a José Batlle y Ordóñez con la frase: "Hay que salvar la vida del niño en su azaroso comienzo. ¿Cuántos perecen en las entrañas de la madre que no osó afrontar a sus acusadores y busca en la muerte para ella y para el hijo ilegítimo un refugio seguro?".

El expresidenciable colorado dijo: "Recordé estas afirmaciones contundentes a favor de la vida y, me animo a agregar, en contra del aborto el pasado 25 de marzo "Día del niño por nacer"" y agregó: "La sorpresa puede venir por el lado de los que hoy se dicen batllistas, pero olvidan que Don Pepe (Batlle y Ordóñez) fue un gran defensor de la vida. Su orientación era, y la suscribo, salvar las dos vidas, como se dice hoy".

Se enojan con una columna de hoy en @elpaisuy en la que cité a Batlle cuando dijo que había que “proteger al niño que perece en las entrañas de su madre” por decisión de esta; como dice un amigo hay que leer más a Batlle y Ordóñez y no a los que se dicen batllistas

La columna suma también la opinión del expresidente Tabaré Vázquez y analiza lo que pasa con la eutanasia bajo la misma premisa. "No es un tema de libertad sino de estar a favor de la vida", indicó Bordaberry.

Ante esto, el diputado colorado Ope Pasquet, impulsor de un proyecto sobre la eutanasia, le respondió en Twitter y dijo que Batlle y Ordóñez "nunca opinó sobre el aborto por lo que no cabe adjudicarle ninguna posición en este asunto".

Batlle y Ordóñez nunca opinó sobre este tema, así que yo no invocaré una opinión que él no expresó. Pero digo sí que el batllismo, como yo lo siento, no es paternalismo autoritario sino liberalismo humanista. Por ese camino vamos nosotros.

— Ope Pasquet (@opepasquet) April 2, 2023