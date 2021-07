Operación Fraude Universitario: cayó la pata uruguaya de una banda internacional de estafadores que vendía títulos falsos

Los detenidos son investigados por los delitos de estafa, falsificación de documentos y asociación para delinquir. Además, la fiscal Sandra Fleitas pretende que sean condenados por el delito de lavado de activos.

Nueve personas fueron detenidas este miércoles en Colonia en el marco de la Operación Fraude Universitario, una investigación dedicada a rastrear la pata uruguaya de una banda internacional de estafadores que vendía títulos falsos a través de internet. La fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, pidió la imputación de estas personas, lo que se espera que suceda este jueves.

Según informó El País, los detenidos son investigados por los delitos de estafa, falsificación de documentos y asociación para delinquir. Además, Fleitas pretende que sean condenados por el delito de lavado de activos.

"Es una cosa bastante atípica. Estamos hablando de una maniobra por la que podríamos llegar a eventualmente, si logramos la condena que pretendemos, incautar entre US$ 500.000 y US$ 1.000.000", dijo la fiscal Fleitas en rueda de prensa.

Allí explicó que la banda cobraba entre US$ 2.500 y US$ 4.500 por cada certificado apócrifo, de los cuales la mayoría eran diplomas de posgrados falsos. "Creemos que se trata de una organización internacional, no es una creación delictiva de un grupo local", dijo.

La banda compraba dominios públicos en la web y a partir de ellos falsificaba sitios de universidad internacionales de élite, según informó El País. Además, estas instituciones falsas alegaban que tenían el respaldo de Unesco y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de Uruguay, algo que la Fiscalía probó que era falso.

Los delincuentes ofrecían cursos de especialización y reválidas de títulos de posgrado a estudiantes de todo el mundo. Fleitas explicó que la investigación partió de la denuncia de parte de personas extranjeras, representadas por abogados, que advirtieron que cuando presentaban "dichos títulos a determinados lugares, reconocían que eran apócrifos".

Los interesados acudían de buena fe a los sitios web, donde se les pedía que enviaran sus datos personales y trayectoria académica. Luego, el cabecilla de la banda les decía que contaban con suficientes créditos como para recibir una reválida de una prestigiosa universidad. Para esto solo tenían que pagar.

Fleitas explicó que una de los nueve detenidos es la propietaria de dos locales de Abitab que recibían los giros provenientes del exterior. También fue detenido un funcionario policial de alto rango. En los allanamientos se comprobó que esta persona había falseado el certificado especial para portar armas que tenía el guardia de seguridad de uno de los locales de pagos.

Fleitas dijo que "el líder de la asociación acá" usaba ciertos "vínculos de afinidad y de consanguineidad" para poder ingresar al país los cobros.

En la investigación de la Fiscalía participaron inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI), funcionarios del MEC y de Unesco.