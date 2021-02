Operación Océano: La fiscal Darviña Viera reconoció que a los abogados defensores les faltaba información sobre un celular pero dijo desconocer el motivo

La investigación tuvo un revés este martes, cuando los abogados defensores detectaron que desconocían datos claves sobre el celular de una de las víctimas, por el que se contactaba con los imputados.

Dos celulares. Uno de ellos con el principal cúmulo de información que el otro, fundamentalmente chats que involucran a los 32 imputados.

Este martes al presentarse en la audiencia para concretar el formulario de preguntas a la víctima, las defensas descubrieron que les faltaban datos. La propia fiscal reconoce que así es, aunque dice no saber qué paso.

"El tema de los celulares, hay una víctima que tenía dos celulares. Uno de ellos no tiene casi nada. La información hoy también nosotros también nos enteramos que cuando se le traspasó en Interpol las pericias de los celulares, las computadoras, etc. Ese celular, el que tiene más información, no se les traspasó. No sabemos por qué. Muchos de los abogados trajeron sus propios discos, entonces pudimos comprobar que no lo tenían. No sabemos por qué, supongo que se investigará", dijo la fiscal Darviña Viera.

La fiscal Viera insistió en que desconoce el motivo por el cual no le llegó la información completa, pero negó ocultamiento. "Para nada, para nada. Esas son estrategias de los abogados, la Fiscalía no oculta absolutamente nada", sentenció Viera.

Ante la falta de información entregada a la defensa, la jueza del caso Beatriz Larrieu resolvió suspender la audiencia hasta que les sea entregada. Darviña Viera reconoció que es entendible y reconoció los errores.

"No se le han brindado todas las evidencias a los imputados, y es así. Hay cosas que faltan y hay que reconocerlo. Para nosotros también fue una sorpresa en la audiencia hoy", sentenció Darviña Viera.